Son Dakika Haberleri: Düzce 8 günlük bebeklerinin cansız bedenini hastaneye getirip bu öldü, bunu alın dediler
Son Dakika Güncel Düzce 8 günlük bebeklerinin cansız bedenini hastaneye getirip bu öldü, bunu alın dediler - Son Dakika

Düzce 8 günlük bebeklerinin cansız bedenini hastaneye getirip bu öldü, bunu alın dediler

6 saat önce

8 günlük bebeklerinin cansız bedenini hastaneye getirip "Bu öldü, bunu alın" dedilerDÜZCE'de, E.K. adlı kadın, eşi A.K. ile birlikte, 8 günlük bebeğinin cansız bedenini hastaneye getirdi.

8 günlük bebeklerinin cansız bedenini hastaneye getirip "Bu öldü, bunu alın" dediler

DÜZCE'de, E.K. adlı kadın, eşi A.K. ile birlikte, 8 günlük bebeğinin cansız bedenini hastaneye getirdi. E.K. ve A.K. çifti, jandarma tarafından ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. Bebeğin ölüm nedeni, yapılacak otopsi sonucu belli olacak.

Düzce merkeze bağlı Musababa köyünde yaşayan E.K. ve eşi A.K., 8 günlük erkek bebeklerinin cansız bedenini Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne getirdi. İddiaya göre E.K., "Bu öldü. Bunu alın" diyerek, bebeğin cansız bedenini acil servis personeline teslim etmek istedi.

Hastane personelinin haber vermesi üzerine gelen jandarma ekibi, çifti ifadelerini almak üzere karakola götürdü.

Bebeğin ölüm nedeninin yapılacak otopsi sonucu belli olacağı belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Düzce 8 günlük bebeklerinin cansız bedenini hastaneye getirip bu öldü, bunu alın dediler

Jandarma, Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 07:20 Kaynak: DHA
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