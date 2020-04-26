DÜZCE ABD'den getirilen 225 vatandaş, Düzce'de yurda yerleştirildi - Son Dakika

ABD'den getirilen 225 vatandaş, Düzce'de yurda yerleştirildi

ABD'den koronoavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul'a getirilen 225 vatandaş, Düzce'de yerleştirildikleri yurtlarda 14 günlük karantinaya alındı.

ABD'de, iş ya da eğitim için bulunan 225 Türk, uçakla, İstanbul'a getirildi. İstanbul Havalimanı'na inen uçaktan alınan vatandaşlar, sağlık kontrollerinin ardından otobüslerle Düzce'ye getirildi. Buradaki kontrollerin ardından da Konuralp Mahallesi'ndeki Raziye Begüm Sultan Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.

225 kişi, koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün boyunca, yurtta karantinada kalacak.