Son Dakika Haberleri: Düzce acemi hırsız kameralara yakalandı
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Düzce acemi hırsız kameralara yakalandı

1 saat önce

Acemi hırsız kameralara yakalandıDüzce'de, bir siteye elini kolunu sallayarak giren hırsız, motosiklet çaldı.

Acemi hırsız kameralara yakalandı

Düzce'de, bir siteye elini kolunu sallayarak giren hırsız, motosiklet çaldı. Güvenlik kameralarını sonradan fark eden hırsız yakalanmamak için başını eğse de fark edemediği kameraya yakalandı.

Olay dün gece Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. Siteye elini kolunu sallayarak giren hırsız Hüseyin Güdek'e ait park halindeki motosikleti çaldı. Hırsız, motosikleti iterek site dışına çıkardı. Bu arada site içerisindeki yakın kameraları fark eden hırsız yakalanmamak için başını eğdi, ancak sitenin çıkışında bulunan kamerayı fark etmeyince yüzü belli oldu. Sabah motosikletini olduğu yerde göremeyen Hüseyin Güdek durumu polis ekiplerine bildirdi. Kameralardan kimliği tespit edilen hırsızın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Düzce acemi hırsız kameralara yakalandı

Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 12:29 Kaynak: DHA
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