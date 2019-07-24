Son Dakika Haberleri: Düzce "afet bölgesi" ilan edildi
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Düzce "afet bölgesi" ilan edildi

58 dakika önce

Düzce'nin, meydana gelen su baskını ve toprak kayması nedeniyle "afet bölgesi" ilan edildiği bildirildi.

Düzce
Düzce'nin, meydana gelen su baskını ve toprak kayması nedeniyle "afet bölgesi" ilan edildiği bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde 17-18 Temmuz tarihlerinde aşırı yağışlar sonucu meydana gelen sel afeti nedeniyle Akçakoca ve Cumayeri ilçeleriyle bağlı köylerinde kaybolan 7 vatandaştan 5'inin cansız bedenine ulaşıldığı belirtildi.
Cumayeri ve Akçakoca ilçelerinde Valilikçe teknik personel tarafından bölgede yapılan afet etkisi belirleme çalışmaları sonucu hazırlanan ön hasar tespit çalışmalarının, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına gönderildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"17-18 Temmuz 2019 tarihlerinde aşırı yağışlar sonucu meydana gelen sel afetinin Düzce ili genelinde 'Genel Hayata Etkili' (Afet Bölgesi) olduğu ve bu afet sebebiyle yapıları hasar gören vatandaşların afetzede kabul edilmesi Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca uygun görülmüştür. Valiliğimiz Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü koordinasyonunda kesin ve itiraz hasar tespit çalışmalarının yaptırılarak, kesin ve itiraz hasar tespit çalışmaları neticesinde hazırlanan hasar tespit raporu ve afetzede isim listesi mahallinde aynen ilan edilecektir."
su baskını, Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 04:49 Kaynak: AA
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