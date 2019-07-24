Düzce afet bölgesi ilan edildi
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Düzce, meydana gelen sel felaketi nedeniyle Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından afet bölgesi ilan edildi.
Düzce Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 04:55 Kaynak: İHA
, meydana gelen sel felaketi nedeniyle Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından afet bölgesi ilan edildi. Düzce Valiliği
'nden yapılan açıklamaya göre, "17-18 Temmuz 2019 tarihlerinde aşırı yağışlar sonucu meydana gelen sel afetinin Düzce ili genelinde "Genel Hayata Etkili" (Afet Bölgesi) olduğu ve bu afet sebebiyle yapıları hasar gören vatandaşların afetzede kabul edilmesi Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca uygun görülmüştür. Valiliğimiz Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
koordinasyonunda kesin ve itiraz hasar tespit çalışmalarının yaptırılarak, kesin ve itiraz hasar tespit çalışmaları neticesinde hazırlanan hasar tespit raporu ve afetzede isim listesi mahallinde aynen ilan edilecektir" denildi. - DÜZCE
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