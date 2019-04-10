Düzce Ağaca Çarpan Aracın Motoru Yerinden Fırladı: 2 Yaralı
1 saat önce
Ağaca çarpan aracın motoru yerinden fırladı: 2 yaralıDÜZCE, (DHA) ? DÜZCE'de, orta refüjde bulunan ağaca çarpan otomobilin motoru yola fırladı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 08:08 Kaynak: DHA
Ağaca çarpan aracın motoru yerinden fırladı: 2 yaralı
DÜZCE, (DHA
) ? DÜZCE'de, orta refüjde bulunan ağaca çarpan otomobilin motoru yola fırladı. Kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza akşam saatlerinde, Düzce
Kalıcı Konutlar Yolu üzerinde meydana geldi. Yunus Gücük idaresindeki 81 AAP 651 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjde bulunan ağaca çarptı. Aracın motoru yola fırlarken, sürücü Yunus Gücük ile yeğeni Ramazan Gücük yaralandı. 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Atatürk Devlet Hastanesi
'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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