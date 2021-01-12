Düzce Akçakoca'da avlanan 3 levrek 2 bin 600 liraya satılacak - Son Dakika

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde ağlara takılan toplam 20 kilogram ağırlığındaki 3 levrek, 2 bin 600 liraya alıcı bekliyor.
Karadeniz'e açılan trol balıkçılarının ağına, ikisi 7'şer kilogram, biri de 6 kilogram ağırlığında 3 levrek takıldı.
Limana getirilerek tezgaha konulan levrekler, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.
Kilosu 130 liradan satışa sunulan levreklerin toplam ederi 2 bin 600 lira olarak hesaplandı.
Kaynak: AA
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