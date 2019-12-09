Son Dakika Haberleri: Düzce akçakoca'da deniz kumları çekti
Son Dakika Güncel Düzce akçakoca'da deniz kumları çekti - Son Dakika

Düzce akçakoca'da deniz kumları çekti

6 saat önce

Akçakoca'da deniz kumları çektiDüzce'nin Akçakoca ilçesinde, fırtına nedeniyle denizin kabarması sonucu sahil kesiminden yaklaşık 3 metre derinlikte kumlar çekildi.

Akçakoca'da deniz kumları çekti

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, fırtına nedeniyle denizin kabarması sonucu sahil kesiminden yaklaşık 3 metre derinlikte kumlar çekildi.

Akçakoca Ayazlı mevkiinde denizde meydana gelen fırtına nedeniyle dalgaların sahile sert vurması ve çeken akıntı yaşanması, sahilde 3 metre derinlikteki kumların denize çekilmesine neden oldu. Akçakocalılar bu durumun her sene yaşandığını ve olağan bir doğa olayı yaşandığını söyledi.

Akçakoca'da yaşayan Erhan Direk, her sene aynı görüntü ile karşılaştıklarını ifade ederek, '30 senedir Akçakoca'da yaşıyorum. Her sene yaşanan normal bir durum. Her sene belli bir kumu alıyor. Bu sene biraz daha fazla almış gibi görünüyor ama her sene yaşanan normal bir durum. Şu an sorun oluşturma gibi bir durumu yok. Fazla tekne olmadığı için sorun olmuyor. Yazın başında aynı kum geri yerine geliyor. Tam kapatmasa bile düz bir şekilde geliyor. Belediyemizin yardımıyla dozerlerle birlikte düzeltiliyor. Normal bir doğa olayı.' dedi.

Hakan Taş ise yazın sahilin normale döndüğünü belirterek, '7 yıldır Akçakoca'da yaşıyorum. Bu durum Akçakoca için normal bir olay. Yazları kumun gelmesi, kışın ise geri çekilmesinden dolayı, çeken akıntının da etkisi ile bu durum her sene yaşanıyor. Dalgalar kıyıya vurarak kumu geri çeker, yazında geri atar. Bize bir zararı olmuyor. Alıştığımız bir olay, yazın düzeliyor.' diye konuştu.

Düzce akçakoca'da deniz kumları çekti

Akçakoca, Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 06:17 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Akçakoca sahilinde kum kıyıya 3 metre çekildi
Hollandalı Bakan'dan küstah Libya mutabakatı açıklaması: Yunanistan'ın yanındayız Görevden alınan HDP'li belediye başkanları tutuklandı İstanbul'da servis minibüsü 4 yaşındaki çocuğu ezdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2019 01:10:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Düzce akçakoca'da deniz kumları çekti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]