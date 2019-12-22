Düzce akçakoca'da festivalde 2 ton hamsi pişirildi - Son Dakika

Akçakoca'da festivalde 2 ton hamsi pişirildi

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde düzenlenen hamsi festivalinde 2 ton hamsi dağıtılırken, tava ve mangallarda pişirilen hamsiler yendi.

Akçakoca Belediyesi 'Hamsifest' adı atında hamsi festivali düzenledi. Çuhallı Çarşısı mevkiinde düzenlenen festivale Akçakoca başta olmak üzere çevre il ve ilçelerden çok sayıda vatandaş katıldı. Akçakoca ve Samsun'dan elde edilen 2 ton hamsi tavalarda ve mangallarda pişirilerek vatandaşlara ikram edildi. Güzel havanın tadını çıkaranlar müzik eşliğinde horon oynadı. Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz da vatandaşlara eşlik ederek horon oynadı.

Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, festivale olan ilgiden oldukça memnun olduklarını ifade ederek, 'Seçimlerden önce şunu söyledik. Ankara'da hamsi festivali oluyor, Akçakoca'da hamsi festivali kutlanmıyor. Bu felsefe ile seçimlerden önce böyle bir taahhütte bulunduk. İlki olan 'Hamsifest' adındaki ilk festivalimizi düzenledik. Oldukça yoğun bir kalabalık var. Bu sene denizlerde hamsi maalesef kıt. Ama Marmara hamsisi vermiyoruz, özellikle Karadeniz hamsisi veriyoruz. 18 Temmuz'da Akçakoca büyük bir sel felaketi yaşadı. Bu felaketten sonra Akçakoca'nın moral kazanması için bu faaliyetlere devam edeceğiz dedi.