Düzce - Akçakoca karayolunda göçme meydana geldi - Son Dakika

Düzce - Akçakoca karayolunda göçme meydana geldi
26.03.2021 13:20
Düzce - Akçakoca karayolunda çökme meydana geldi Düzce D-655 Düzce-Akçakoca-Zonguldak karayolu Tepeköy mevkiinde yaşanan çökme sürücülere zor anlar yaşatıyor.
Düzce - Akçakoca karayolunda çökme meydana geldi
DÜZCE - Düzce D-655 Düzce-Akçakoca- Zonguldak karayolu Tepeköy mevkiinde yaşanan çökme sürücülere zor anlar yaşatıyor. Yolda daha önce meydana gelen çatlak geçici çözümlerle onarılmaya çalışılınca aynı yerde sürekli çatlamalar meydana geliyor.
D-655 Karayolu Akçakoca Tepeköy mevkii Düzce istikametinde çökme meydana geldi. Asfalt kırılmasına karayolları ekipleri sabah saatlerinde önlem alarak işaretlemelerde bulunuldu. Karayolları ekipleri yola dubalar yerleştirerek sürücüleri uyarırken, Düzce Belediyesinin dolgu malzemesi getirerek çatlakları kapatacağı öğrenildi.
Yola kesin çözüm bulmak amacıyla, Ankara'dan Karayolları genel Müdürlüğünden bir heyetin yola çıktığı ve inceleme yapacağı bilgisine ulaşıldı.
Son Dakika Dink ailesinin avukatı Hakan Bakırcıoğlu: Bugün verilen karar hatalıdır, itiraz edeceğiz Esra Erol'da akıllara durgunluk veren olay! "Pazara gidiyoruz" diyerek evden çıkan iki elti aynı adama kaçtı Lüks otelde canına kıyan Azeri iş insanının odasında bulunan 6 kişi ifade verdi: Şeytan doldurur dedik Apple Airpods Max'e 5699 TL vermeye değer mi? Bahçedeki eşini domuz zannedip öldüren koca: Islık çaldım, tepki gelmeyince ateş ettim Gelişi olaylı, gidişi sessiz oldu! Güreşçi Hamza Yerlikaya'nın bankacılık serüveni bitti Son Dakika! Diyarbakır'da silahlı saldırgan, 4 kişilik aileyi rehin aldı: Evden 3'ü yaralı 4 kişi kurtarıldı Bakan Soylu racon kesti: Onların diliyle söylüyorum, 'Şekil yapan, çökmeye çalışan' kim varsa çökeceksiniz