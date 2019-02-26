Düzce Akşener Burhanettin Kocamaz ile Görüşeceğim, Seçenekler Kendisine Ait
39 dakika önce
Akşener Burhanettin Kocamaz ile görüşeceğim, seçenekler kendisine ait (2)PAZARDA ESNAFLARI ZİYARET ETTİİYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Düzce'de Hamidiye Mahallesi'nde kurulan semt pazarında esnafları ziyaret edip, sohbet etti.
Akşener Burhanettin Kocamaz
ile görüşeceğim, seçenekler kendisine ait (2)
PAZARDA ESNAFLARI ZİYARET ETTİ İYİ Parti
Genel Başkanı Meral Akşener
, Düzce
'de Hamidiye
Mahallesi'nde kurulan semt pazarında esnafları ziyaret edip, sohbet etti. Meral Akşener pazar yerinde vatandaşlarla sohbet ederken, bir simitçiden simit alarak beraberindekilere ikram etti. Akşener para almak istemeyen simitçiye, Benim kendi param. Bu para bize de sana da uğur getirecek. Dua et. dedi. Akşener pazar yerinde alışveriş yapan kadınlara üzerinde İYİ Parti logosu olan şal dağıttı. Akşener, CHP
İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Akşener daha sonra Düzce'den ayrıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 07:05 Kaynak: DHA
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