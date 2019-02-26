Son Dakika Haberleri: Düzce Akşener Burhanettin Kocamaz ile Görüşeceğim, Seçenekler Kendisine Ait

Düzce Akşener Burhanettin Kocamaz ile Görüşeceğim, Seçenekler Kendisine Ait

1 saat önce

Akşener Burhanettin Kocamaz ile görüşeceğim, seçenekler kendisine ait (2)PAZARDA ESNAFLARI ZİYARET ETTİİYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Düzce'de Hamidiye Mahallesi'nde kurulan semt pazarında esnafları ziyaret edip, sohbet etti.

Akşener Burhanettin Kocamaz ile görüşeceğim, seçenekler kendisine ait (2)

PAZARDA ESNAFLARI ZİYARET ETTİ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Düzce'de Hamidiye Mahallesi'nde kurulan semt pazarında esnafları ziyaret edip, sohbet etti. Meral Akşener pazar yerinde vatandaşlarla sohbet ederken, bir simitçiden simit alarak beraberindekilere ikram etti. Akşener para almak istemeyen simitçiye, Benim kendi param. Bu para bize de sana da uğur getirecek. Dua et. dedi. Akşener pazar yerinde alışveriş yapan kadınlara üzerinde İYİ Parti logosu olan şal dağıttı. Akşener, CHP İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Akşener daha sonra Düzce'den ayrıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 11:25 Kaynak: DHA

Hamidiye, Meral Akşener, Burhanettin Kocamaz, Düzce, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meral Akşener: Kocamaz'a 2 Formül Önerdim, Seçenekler Kendisine Ait Cani Hırsızın, Kuyumcuya Kurşun Yağdırdığı Anlar Güvenlik Kamerasına Yansıdı

İçişleri Bakanı Soylu'dan Müjde: 15 Bin Polis Alacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Yeni Parti İddialarına Sert Açıklama: Yapanların Akıbetleri Belli
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.2.2019 00:27:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Düzce Akşener Burhanettin Kocamaz ile Görüşeceğim, Seçenekler Kendisine Ait
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]