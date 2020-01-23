Düzce alkollü sürücü aydınlatma direğine çarptı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Düzce alkollü sürücü aydınlatma direğine çarptı - Son Dakika

Düzce alkollü sürücü aydınlatma direğine çarptı

7 saat önce

Alkollü sürücü aydınlatma direğine çarptıDÜZCE'de, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil aydınlatma direğine çarptı.

Alkollü sürücü aydınlatma direğine çarptı

DÜZCE'de, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil aydınlatma direğine çarptı. Aydınlatma direği devrilirken, 1.68 promil alkollü olan sürücü yaralandı.

Kaza gece saatlerinde, Düzce Atatürk Bulvarı Çoban kavşağı mevkiinde meydana geldi. İbrahim T. idaresindeki 81 BS 323 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle aydınlatma direği devrilirken, otomobilin sürücüsü İbrahim T. yaralandı. Otomobildeki bira kutuları dikkat çekerken, yaralanan sürücü sağlık ekibi tarafından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan İbrahim T.?nin 1.68 promil alkollü olduğu belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Düzce alkollü sürücü aydınlatma direğine çarptı

Mustafa Kemal Atatürk, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 11:10 Kaynak: DHA
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