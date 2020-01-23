Düzce alkollü sürücü aydınlatma direğine çarptı - Son Dakika

Alkollü sürücü aydınlatma direğine çarptı

DÜZCE'de, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil aydınlatma direğine çarptı. Aydınlatma direği devrilirken, 1.68 promil alkollü olan sürücü yaralandı.

Kaza gece saatlerinde, Düzce Atatürk Bulvarı Çoban kavşağı mevkiinde meydana geldi. İbrahim T. idaresindeki 81 BS 323 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle aydınlatma direği devrilirken, otomobilin sürücüsü İbrahim T. yaralandı. Otomobildeki bira kutuları dikkat çekerken, yaralanan sürücü sağlık ekibi tarafından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan İbrahim T.?nin 1.68 promil alkollü olduğu belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.