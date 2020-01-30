Düzce alkollü sürücü kaza yaptı, ağacın arkasına saklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Düzce alkollü sürücü kaza yaptı, ağacın arkasına saklandı - Son Dakika

Düzce alkollü sürücü kaza yaptı, ağacın arkasına saklandı

6 saat önce

Alkollü sürücü kaza yaptı, ağacın arkasına saklandıDÜZCE'de, alkollü sürücünün kontrolünü kaybettiği otomobil yoldan çıkarak takla attı.

Alkollü sürücü kaza yaptı, ağacın arkasına saklandı

DÜZCE'de, alkollü sürücünün kontrolünü kaybettiği otomobil yoldan çıkarak takla attı. Olay yerine yaklaşık 200 metre uzaklıktaki bir ağacın arkasına saklanan sürünün 2.04 promil alkollü olduğu belirlendi.

Kaza gece saatlerinde, AFAD Kavşağı mevkiinde meydana geldi. İlyas Ş. idaresindeki 54 ZC 264 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Araç hurdaya dönerken, sürücü İlyas Ş. ve arkadaşı Seyfi Ö. kazadan yara almadan kurtuldu.

Araçtan çıkan İlyas Ş. olay yerine yaklaşık 200 metre uzaklıkta bulunan bir ağacın arkasına saklandı. Polis ekiplerinin yaptığı arama sonrası ağaç arkasında bulunan İlyas Ş.?nin yapılan alkol muayenesinde 2.04 promil alkollü olduğu belirlendi. Polis, İlyas Ş. ve Seyfi Ö.?yü ifadelerini almak üzere karakola götürürken, soruşturma başlatıldı.

Düzce alkollü sürücü kaza yaptı, ağacın arkasına saklandı

Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 10:57 Kaynak: DHA
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