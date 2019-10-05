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Düzce alkollü sürücü polis uygulamasından kaçtı, yunus ekipleri yakaladı

2 saat önce

Alkollü sürücü polis uygulamasından kaçtı, yunus ekipleri yakaladıDüzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ile Trafik Şubesi ekiplerinin yaptığı ortak denetimlerde polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan otomobil sürücüsü asayiş şubesine bağlı motorlu yunus ekipleri tarafından yakalandı.

Alkollü sürücü polis uygulamasından kaçtı, yunus ekipleri yakaladı

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ile Trafik Şubesi ekiplerinin yaptığı ortak denetimlerde polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan otomobil sürücüsü asayiş şubesine bağlı motorlu yunus ekipleri tarafından yakalandı. Kaçan sürücünün yapılan alkol testinde 1.95 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş ve Trafik ekipleri şehrin giriş ve çıkışlarında uygulama yaptılar. Mergiç Mahallesi Melen-Su Park mevkiinde yapılan uygulama sırasında bir otomobil sürücüsü polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçtı. Kaçan sürücü motorlu yunus ekipleri tarafından bir süre kovalandıktan sonra yakalandı. Yakalanan sürücü yine polis ekipleri eşliğinde uygulama yapılan alana getirildi. Otomobilden indirilen sürücü ayakkabılarına kadar aranırken, yapılan alkol testinde 1.95 promil alkollü çıktı. Ehliyetine el konulan sürücü, polis merkezine götürüldü.

Diğer yandan polis ekipleri yaptıkları denetimler sırasında şüpheli araçları durdurarak araçları ve kişileri aradılar. Yapılan denetimlerde herhangi bir suç ya da suç unsuruna rastlanmadı.

Düzce alkollü sürücü polis uygulamasından kaçtı, yunus ekipleri yakaladı

Emniyet Müdürlüğü, Düzce, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 11:10 Kaynak: DHA
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