Düzce Anıtpark 15 Temmuz'a hazırlanıyor - Son Dakika

Düzce'nin en büyük meydanı olan Anıtpark'da 15 Temmuz Darbe girişiminin birinci yıldönümü etkinlikleri için hazırlıklar yapılmaya başlandı.

Tüm Türkiye'de başlayan "15 Temmuz Anma Etkinlikleri" hazırlıkları kapsamında Düzce'de de çalışmalar başladı. Anıtpark meydanında başlayan hazırlık aşamalarının ardından Anıtpark meydanı, 15 Temmuzda yapılması planlanan "15 Temmuz Anma Etkinliklerine" ev sahipliği yapacak. Anma etkinlikleri süresince vatandaşlar için dinlenme alanları, çadırlar ve çeşitli ikramları dağıtmak üzere stantlar kurulacak. Düzce Belediyesi ve Düzce Valiliği tarafından organize edilecek hazırlık aşaması kapsamında meydana özel bir sahne ve LED ekran kurularak 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Anıtpark meydanına canlı bağlantı ile katılması için altyapı düzenlemesi de yapılacak. - DÜZCE