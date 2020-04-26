DÜZCE Anne adaylarına uzaktan eğitim - Son Dakika

Anne adaylarına uzaktan eğitim

DÜZCE Atatürk Devlet Hastanesi bünyesinde bulunan Gebe Okulu, koronavirüs sonrasında sokağa çıkamayan anne adaylarına uzaktan eğitim ile gebelik süreci ve sonrasıyla ilgili bilgilendirmelerde bulunuyor. Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Gebe Okulu, daha önce hastaneye gelerek eğitime giren anne adaylarına uzaktan eğitim vermeye başladı. Anneler ile telekonferans sistemi ile canlı görüşen doktor ve hemşireler, annelere ve anne adaylarına doğum öncesi ve doğum sonrası yapılması gerekenler hakkında bilgi veriyor, sorularını cevaplandırıyor. Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Kübra Tayhan Öcal gebelere online eğitim verdiklerini belirterek, ?Atatürk Devlet Hastanesi olarak koronavirüs tedbirleri kapsamında çok önemli olan bütün eğitimlerimizin durması gerekiyordu. Bu nedenle gebelerimizin eğitimlerini de durdurduk. Gebeler biraz daha özellikle olduğu için eğitimlere ara vermemek gerektiğini düşündük. Bu nedenle online eğitim yapmaya karar verdik. Şu anda eğitimlerimiz online olarak anne adaylarına devam ediyor.? dedi. Gebelik okulu eğitim hemşiresi Zuhal Yılmaz ise, 'Biz burada annelerimize hamilelik, doğum, lohusalık, bebek beslenmesi, gebelikte beslenme, doğum sonrası bebek bakımı, anne sütü ve emzirme gibi konularda eğitimler veriyoruz. Onların sorunlarını bir nebze de olsun gidermeye çalışıyoruz, yardımcı olmaya çalışıyoruz. Annelerimiz bu durumdan son derece mutlular ve memnunlar. Bizde işimizi yapabildiğimiz için memnunuz.? diye konuştu. İkinci çocuğuna hamile olan Duygu Çolak (30), "Çok güzel düşünmüşler. Anne ve bebek sağlığı için bilgilendirme ve eğitimin gerekli olduğunu düşünüyorum. Şu anda evde olduğum için daha rahat bir şekilde iletişim sağlıyoruz. Sorular sorabiliyoruz gerektiğinde. Koronavirüs kapsamında hamile olduğum için evdeyim. Gebelik okulumuzda bu kapsamda bize uzaktan eğitim veriyor. Bu konuda sağlık çalışanlarımıza ve doktorlarımıza teşekkür ederiz." dedi.