Son Dakika Haberleri: Düzce araç bariyerlere çarptı 4 yaralı
Son Dakika Güncel Düzce araç bariyerlere çarptı 4 yaralı

Düzce araç bariyerlere çarptı 4 yaralı

1 saat önce

Araç bariyerlere çarptı: 4 yaralıDÜZCE'de, hafif ticari aracın bariyerlere çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Araç bariyerlere çarptı: 4 yaralı

DÜZCE'de, hafif ticari aracın bariyerlere çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza gece saatlerinde, D-100 Karayolu Kervan Kavşağı mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine gitmekte olan Serhat Şahin idaresindeki 41 ACL 733 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Araç bariyerlerin üzerine çıktı. Kazada araçta bulunan Seher Şahin, Fatma Koç, Mahmut Koç ve 8 aylık olan Serhan Enes Şahin yaralandı. Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Düzce araç bariyerlere çarptı 4 yaralı

D-100 Karayolu, Araç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 12:05 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Diyarbakır'da tarım işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı: 18 yaralı
Türkiye ve Rusya'nın 36 adet Su-35 avcı uçağı alımı konusunda anlaşmaya yakın olduğu iddia edildi Bakan Selçuk, Diyarbakır'da öğretmenin veli tarafından darbedilmesine tepki gösterdi İstiklal Caddesi'ndeki şüpheli çanta, panik yarattı: Çantadan elbise çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2019 01:36:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Düzce araç bariyerlere çarptı 4 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]