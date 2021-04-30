DÜZCE ARILAR SALDIRINCA HASTANELİK OLDU - Son Dakika

DÜZCE'de, kovandan peteği çıkarmaya çalışırken arıların saldırısına uğrayan Barış Birinci (52) tedaviye alındı.
Öğle saatlerinde Çilimli ilçesi Yeşiltepe Mahallesi'nde kovanlara bakan Barış Birinci, peteği çıkarmaya çalıştığı sırada arıların saldırısına uğradı. Barış Birinci baygınlık geçirirken, yakınlarının haber vermesi üzerine sağlık ekibi geldi. Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Birinci tedavi altına alındı.
Kaynak: DHA
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