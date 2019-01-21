Düzce Arızalanan Bankamatikten Parayı Aldı, Polis Kamerayı İzleyip Yakaladı

Arızalanan bankamatikten parayı aldı, polis kamerayı izleyip yakaladıDÜZCE'nin Gümüşova ilçesinde, bir kişinin otomatik para çekme makinesine yatırdığı 2 bin 600 lirayı makine iade etti.

Arızalanan bankamatikten parayı aldı, polis kamerayı izleyip yakaladı



DÜZCE'nin Gümüşova ilçesinde, bir kişinin otomatik para çekme makinesine yatırdığı 2 bin 600 lirayı makine iade etti. Para yatıran kişinin şikayette bulunmak için banka şubesine girdiği sırada makinenin iade ettiği parayı alan K.E. polis tarafından yakalandı.



Gümüşova İlçe Emniyet Müdürlüğü yanında bulunan bir banka şubesine gelen B.D., otomatik para çekme makinesine para yatırmak istedi. B.D. otomatik para çekme makinesinin arızalanması üzerine durumu banka görevlilerine bildirmek için banka şubesine girdi. Bu sırada, B.D.'nin otomatik para çekme parasına yatırdığı 2 bin 600 lirayı makine iade etti. K.E parayı fark ederek para haznesinden alıp cebine koyarak olay yerinden ayrıldı.



Olayın fark edilmesinin ardından güvenlik kameralarını inceleyen polis, K.E.'nin taksiyle uzaklaştığını tespit etti. K.E. bir lokantada yemek yediği sırada yakalandı. Polis, K.E.'nin üzerinde bulunan 2 bin 600 liraya el koydu. Polis, B.D.'ye parasını iade ederken, K.E. ise adliyeye sevk edildi.

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