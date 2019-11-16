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Düzce astsubay uyuşturucu hapla yakalandı

6 saat önce

Astsubay uyuşturucu hapla yakalandıDüzce'de, polisin takibe alarak durdurduğu otomobilde yapılan aramada uyuşturucu haplar ele geçirilirken, astsubay M.K. ile kadın arkadaşı gözaltına alındı.

Astsubay uyuşturucu hapla yakalandı

Düzce'de, polisin takibe alarak durdurduğu otomobilde yapılan aramada uyuşturucu haplar ele geçirilirken, astsubay M.K. ile kadın arkadaşı gözaltına alındı.

Düzce Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sakarya'dan Düzce'ye uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine bir otomobili takibe aldı. Polisleri fark eden sürücü kaçmaya çalıştı. Otomobil, D-655 Karayolu Karaca Kavşağı mevkiinde önü kesilerek durduruldu. Otomobil sürücüsü M.K. ile kadın arkadaşı Z.Y. gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada uyuşturucu haplar ele geçirildi. M.K.?nın Sakarya'da bir askeri birlikte görevli astsubay olduğu belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Düzce astsubay uyuşturucu hapla yakalandı

Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 03:30 Kaynak: DHA
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