Düzce atık barkodlardan top yaptı - Son Dakika

Atık barkodlardan top yaptı

Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nin acil servisinde görevli memur Orhan Çatana, atık barkodları birbirine yapıştırarak 20 kilo ağırlığında top yaptı. Çatana, topun üzerini harita ile kaplayıp dünya küresi yaparak bir okula hediye etmeyi planlıyor.

Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nde görevli memur Orhan Çatana, 1,5 yıl önce televizyonda gördüğü ancak daha küçük boyutlarda olan ve barkodlarla yapılan bir top gördü. Çatana, acil serviste atılan barkodları görünce kendisi daha büyük bir top yapmaya karar verdi ve 2018 yılının Şubat ayından itibaren atıl durumda olan barkodları üst üste yapıştırmaya başladı. Aradan geçen 1,5 yıl içerisinde 131 bin 900 adet barkodu üst üste yapıştıran Çatana, 20 kilo ağırlığında kendisinin 'barkod' top adını verdiği bir küre elde etti.

Acil servise gelen hastaların da dikkatini çeken 'barkod top' büyük ilgi görmeye başladı. Hastane personeli her geçen gün büyüyen topu görünce servislerde atıl durumda olan barkodları toplayarak mesai bitiminde Orhan Çatana'ya getirmeye başladı.

Orhan Çatana barkod top yapımını bir televizyonda izlediğini açıklayarak, 'Ben daha önce bunu televizyonda gördüm. Bende bunu yapabilirim dedim. İptal olan barkodlardan böyle bir barkod top yapmaya karar verdim. Yapmaya devam ediyorum. 2018 Şubat ayında yapmaya başladım. Şu ana kadar 131 bin 900 barkod kullanmışım. 20 kilo ağırlığa ulaşmış durumda. Yeni küçük küreler de yapmaya başladım. 2 tanesini ben yapmaya devam ediyorum. 3 tanesini de arkadaşlara verdim. Böyle düzenli yapıştırdığım için büyük rağbet var. Benim gibi yapamıyorlar ama ben yanlış yapılanları düzeltmeye çalışıyorum. Düzenli yapıştırmak gerekiyor. Ben işaretliyorum, çiziyorum ve sırasıyla dolaşıyorum. Acile gelen hastalara resim dahi çektiriyorlar. Çok beğeniyorlar dedi.

'HASTALARIN ATTIĞI BARKODLARI KULLANIYORUZ

Atatürk Devlet Hastanesi Acil İdari Şefi Barış Çarıkçı ise barkodların hastaneye başvuran vatandaşlardan geri kalan atıl barkodlar olduğunu belirterek, 'Güzel bir çalışma olduğunu düşünüyoruz. Türkiye genelinde de bunun bir farkındalık olacağını düşünüyoruz. 1,5 senede 20 kilograma ulaştı. Bu topu atlas halinde küreye dönüştürüp bir okulumuza hediye edeceğiz. Türkiye'de 1000'e yakın hastane var. Her hastanede bu barkodlar bir şekilde çöpe atılıyor. Diğer hastanelerin de örnek almasını istiyoruz diye konuştu.

'OKULA HEDİYE EDİLECEK

Belli bir büyüklüğe ulaşan ve 150 bininci barkodun yapıştırılmasıyla tamamlanacak olan küre, üzerine atlas giydirmesi yapıldıktan sonra dünya haritası olarak bir okula hediye edilecek.