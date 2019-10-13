Düzce avcı ve atıcılardan askere tam destek

Avcı ve atıcılardan askere tam destek

TÜRKİYE Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Kamil Üçbaş Avcıbaşı Kupası Düzce'de düzenlendi. Yarışmaya katılanlar asker selamı vererek, Mehmetçiğin yanında olduklarını söylediler.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu tarafından düzenlenen Kamil Üçbaş Avcıbaşı Kupası, Düzce'nin Elmacı Köyü'ndeki atış poligonunda yapıldı. 10 ilden 32 sporcunun katıldığı turnuvada atıcılar koşan domuz, gelen ayı, sporting ve sabit hedef kategorilerinde yarıştı. Yarışlar sonrasında erkekler lisanslı dalında Cüneyt Karakuş birinci, Ahmet Deli ikinci ve Yılmaz Demiperk üçüncü oldu. Erkekle av teskereli dalında Hilmi Gül birinci, Ahmet Kaya ikinci, Ali Seyhan üçüncü oldu. Lisanslı bayanlarda ise tek bayan sporcu olan Arzu Taş birinci olurken, erkekler takım dalında Karaman Avcılık ve Atıcılık Kulübü birinci, İstanbul Yakacık Avcılık ve Atıcılık Kulübü ikinci ve Kastamonu Avcılık ve Atıcılık Kulübü üçüncü oldu. Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Başkanı Ufuk Arman yarışmada dereceye girenlerini ödüllerini verdi.

Yarışmaya katılanlar ödül töreni sonrası asker selamı vererek Mehmetçiğin yanında olduklarını söylediler.

Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Başkanı Ufuk Arman, kendilerinin de silahlı bir kuvvet olduğunu ifade ederek, Bizim için çok büyük bir önemi var. Biz de bir silahlı kuvvetiz. Atıcı, avcı olarak bu ülkenin savunmasında her zaman yer almaya hazırız. Sınır ötesinde bulunan ordumuza Allah'tan muvaffakiyetler diliyorum. Mehmetçiğimizin Allah yardımcısı olsun. Biz onların yanındayız. dedi.