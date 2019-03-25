Son Dakika Haberleri: Düzce Aydınlatma Direğine Çarpan Otomobilden Yola Fırladı

Düzce Aydınlatma Direğine Çarpan Otomobilden Yola Fırladı

1 saat önce

Düzce'de, İdris Özcan kontrolünü kaybettiği otomobil ile refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı.

Düzce'de, İdris Özcan kontrolünü kaybettiği otomobil ile refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı. Araçtan fırlayan İdris Özcan yaralandı. Kaza öğle saatlerinde, D-100 Karayolu Soğancı mevkiinde meydana geldi. İdris Özcan idaresindeki 81 AAL 363 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi orta refüjde bulunan aydınlatma direğine çarparak karşı şeride geçti. İdris Özcan çarpmanın etkisiyle araçtan yola fırladı. Olay yerine gelen 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İdris Özcan tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 01:30 Kaynak: DHA

D-100 Karayolu, Düzce, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Malatya'nın Arguvan İlçesinde 4,5 Büyüklüğünde Deprem Oldu Milyonların Maaşı Temmuz'da Artacak! İşte Kuruşu Kuruşuna Zamlı Maaşlar Erdoğan'ın Patentini Aldığı Sözün, İki Gazetecinin Olduğu Ortaya Çıktı Kırmızı Işıkta İnsanlar Geçerken Bekleyen Köpek Sosyal Medyayı Salladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.3.2019 14:46:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Düzce Aydınlatma Direğine Çarpan Otomobilden Yola Fırladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]