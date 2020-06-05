DÜZCE Bacakları kesik kediyi sansar öldürmüş - Son Dakika

Bacakları kesik kediyi sansar öldürmüş

DÜZCE Veteriner Hekimler Odası Başkanı Şerif Ali Karanfil, bacakları kesik halde bulunan kedinin ölümüyle ilgili yapılan incelemede, sansar tarafından öldürülmüş olabileceğini düşündüklerini söyledi.

Düzce'de, patileri kesik halde bulunan kedinin ölümü ile ilgili başlatılan soruşturmada otopsi sonucu çıktı. Düzce Veteriner Hekimler Odası Başkanı Şerif Ali Karanfil, kedinin ölümünün hayvanlar arası boğuşmadan kaynaklandığını belirterek, 'Biz de her insan gibi beşeri vahşet sandık hem üzülme hem de gereğini yapma anlamında içsel bir tepkimiz oldu. Ancak biz olaya sebep veren gelişmeleri derinlemesine inceleme ihtiyacı duyduk. Yaptığımız nekroskopide doku kaybı dediğimiz iki ön kol ile arka iki ayakların kan bulaşmaları olmaması sebebiyle ölüm sonrası kayıp olduğu ön kanısı oluşmuştu. Nekroskopiye devam ettiğimizde boğulmaya bağlı bir ölüm olduğu, devamında da doku kayıplarının olduğunu gördük. Boğaz bölgesinde darp olduğunu gördük. Bu darplar daha çok sıkmadan ortaya çıkan darpları andırıyordu. Özellikle bu kedigiller familyasına saldıran ve daha çok etçil olarak beslenen sansar grubu hayvanlarda bu saldırı türüne rastlıyoruz' dedi.

Koronavirüs sürecinde insanların evlerine çekilmesi nedeniyle hayvanların sokaklarda dolaşmaya başladığını ifade eden Karanfil, 'Koronavirüs salgını sonrası insanlar evlerine çekilince bu hayvanlar sokakta dolaşmaya başladı. Sansar, kedi ya da düşman bellediği bir hayvanla öldürene kadar boğuşuyor, ihtiyacı olan kadarını üzerinden alarak kayıp oluyor. Bunu bize gösterecek veriler çokça çıktı. Yaptığımız nekroskopik çalışmalarda bunlar önümüze çıktı. Bu doğanın kendi içinde olan bir hadise verisi olarak ortaya çıktı. İnsan odaklı olduğunu düşünmüyoruz. Karın, sırt ve boğazdaki kan birikmelerine baktığımızda o darp şekilleri daha çok hayvanların yapabileceği darp şekilleri. İnsanların oluşturacağı darp şekillerinden değildi. Hayvanlar arasındaki boğuşmadan oluşan darp şekilleridir' diye konuştu.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de yaptıkları kamera incelemelerinde bir şüpheliye rastlamadı.