Düzce bahçedeki otları yakarken kendini yaktı - Son Dakika
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Düzce bahçedeki otları yakarken kendini yaktı

6 saat önce

Bahçedeki otları yakarken kendini yaktıDÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde, Zeki Müminoğlu (64) fındık bahçesini temizlemek için otları yakınca alevlerin arasında kaldı.

Bahçedeki otları yakarken kendini yaktı

DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde, Zeki Müminoğlu (64) fındık bahçesini temizlemek için otları yakınca alevlerin arasında kaldı. Yaralanan Zeki Müminoğlu tedavi altına alındı.

Olay öğle saatlerinde Akçakoca Akkakaya Köyü'nde meydana geldi. Fındık bahçesini temizleyerek otları yakan Zeki Müminoğlu'nun yaktığı ateş rüzgarın da etkisi ile fındık bahçesinin yanından bulunan ormanlık alana sıçradı. Alevler bir anda yayılırken, alevlerin arasında kalan Zeki Müminoğlu yandı. Etrafta bulunan vatandaşlar çığlıkları duyarak itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen vatandaşlar Zeki Müminoğlu'nu alevlerin arasından çıkarırken, olay yerine gelen 112 Acil ekipleri müdahalede bulundu. İtfaiye ekipleri ise yangına müdahale ederek, alevleri kontrol altına aldı. Yangında 5 dönüm alan yandı. Yaralanan Zeki Müminoğlu Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Düzce bahçedeki otları yakarken kendini yaktı

Akçakoca, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 05:06 Kaynak: DHA
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