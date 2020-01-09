Düzce bakan kasapoğlu: kadınların spor alanlarına erişimini kolaylaştırmanın gayreti içindeyiz - Son Dakika
Son Dakika Güncel Düzce bakan kasapoğlu: kadınların spor alanlarına erişimini kolaylaştırmanın gayreti içindeyiz - Son Dakika

Düzce bakan kasapoğlu: kadınların spor alanlarına erişimini kolaylaştırmanın gayreti içindeyiz

6 saat önce

Bakan Kasapoğlu: Kadınların spor alanlarına erişimini kolaylaştırmanın gayreti içindeyiz (2)'ÜRETMEYE, TAŞ ÜSTÜNE TAŞ KOYMAYA DEVAM EDECEĞİZ'Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Düzce'de AK Parti'nin il danışma meclisi toplantısına katıldı.

Bakan Kasapoğlu: Kadınların spor alanlarına erişimini kolaylaştırmanın gayreti içindeyiz (2)

'ÜRETMEYE, TAŞ ÜSTÜNE TAŞ KOYMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Düzce'de AK Parti'nin il danışma meclisi toplantısına katıldı. Toplantıda konuşan Bakan Kasapoğlu, AK Parti'nin daha yükseklere taşınması için teşkilatlara ihtiyaç olduğunu belirterek, "Bu memleket, bu insanlık için her gün bir adım ileri felsefesi ile üretmeye, taş üstüne taş koymaya çalışmaya devam edeceğiz. Bizler sadece birtakım tesisler değil, gönüllerde inşa eden bir hareketin bir medeniyetin insanlarıyız. 18 yıldır bu millet boşuna AK Parti demiyor. İlla AK Parti diyor, demeye de devam edecek. Çünkü biz Yunus'un ifadesi ile gönüller yapmaya geldik. Bizim işimiz gönüller yapmak. Nereden nereye geldik. Pek çok anlamda ne zorluklardan ne aşamalara geldik. Memleketimiz için değil, tüm insanlık için umut olduk. Bu emeksiz, plansız ve ruhsuz bir hareket değil. Bilakis ruhu olan ve ruhunu devamlı diri tutan bir harekettir. O yüzdendir ki bundan sonraki süreçte de birbirimize daha sıkı tutunarak bir ve beraberliğimizi daha güçlü kılarak her gönüle girmeyi borç bilerek bu davayı daha yükseklere taşımanın gayreti içinde olacağız" dedi.

'SİZLERLE DESTANLAR YAZMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Bakan Kasapoğlu, AK Parti'nin kuruluş sürecinden bugüne kadar birçok kumpasla mücadele ettiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Ülkemiz, bu topraklar, bu kutsal topraklar her zaman birilerinin, bir takım kirli ellerin odağı olmuş, onların bizim üzerimizde ne kumpasları ne spekülasyonları bitmiştir. Ama hamdolsun bizler ne olursa olsun yolumuzdan dönmedik, yolumuzdan dönmeyeceğiz. Kumpasları, tuzakları bugüne kadar bozduğumuz gibi bundan sonra sizlerle birlikte bozacağız, bertaraf edeceğiz. Hep birlikte şahit olduk yıllardır 7 düvel sayın Cumhurbaşkanımızı engellemek için tuzaklar kurdular. Belediye başkanlığından itibaren muhtar bile olamaz dediler. Ne planlar kurdular ama Allah ne kadar büyük onların bütün planlarını boşa çıkardı. Hamdolsun sizler de ne kadar güzel yol arkadaşlarısınız, sizlerle ne kadar güzel destanlar yazmaya devam edeceğiz. Bunu temenni ediyoruz. İnsanlarımızı, gençlerimizi yarınlara hazırlamak, daha güçlü yarınlara hazırlamak daha çok önemli. Bizim için önemli bir görev, önemli bir sorumluluk. Elbette yolumuza birtakım engeller çıkacak. Bazen moralimizi bozmak isteyenler olacak ama biz inancımızı, gayretimizi bir adım geri düşürmeyeceğiz, sizlerle birlikte inşallah."

Düzce bakan kasapoğlu: kadınların spor alanlarına erişimini kolaylaştırmanın gayreti içindeyiz

AK Parti, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 10:56 Kaynak: DHA
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