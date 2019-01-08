Düzce Bal Kabağının Ünü Türkiye'ye Yayıldı

Düzce'ye özgü humuslu toprakta yetişen ve yetiştiği toprak nedeniyle farklı bir aromaya sahip olan Düzce bal kabağının ünü Türkiye'ye yayıldı.

Düzce'ye özgü humuslu toprakta yetişen ve yetiştiği toprak nedeniyle farklı bir aromaya sahip olan Düzce bal kabağının ünü Türkiye'ye yayıldı. Özellikle tadını bilenler pişirildikten sonra üzerine fındık, kaymak, tahin ve pekmez dökülen kabak tatlısını yemek için diğer Düzce'ye gelmeye başladı.Düzce son dönemde bal kabağıyla ün yapmaya başladı. Düzce'nin humuslu topraklarında kendisine özgü aromasıyla tanınmaya başlayan bal kabağının özellikle tatlısı üzerine kaymak, fındık, pekmez ve tahin dökülerek daha lezzetli hale geliyor. Düzce kabağının son dönemde ün yapmaya başladığını dile getiren kabak üreticisi Mustafa Yalçın, Yıllardır kabak yetiştiriyorduk fakat gerekli platformlarda kendimizi tanıtamadığımızdan dolayı ilgili yerlere ulaşamadık ve kendi içimizde daraldık, kaldık. Son zamanlarda ürettiğimiz kabakları yol kenarına çıkarıp, tezgahlarda pazarlamaya başladığımızdan bu yana uzak şehirlerden gelen vatandaşlar kabak almaya başladılar. Gittikleri yerde bizim kabağımızın lezzeti ve tadı fark ettiği için paylaşıyorlar, kabakları nereden alıyorsunuz diye sorunca herkes Düzce kabağını aramaya başladı. Bu bölgeye ziyarete gelenlere ısmarlamaya ve Düzce'den kabak getir demeye başladı. Bu şekilde Düzce kabağı yayılmaya başladı. dedi.



'EN BÜYÜK ÖZELLİĞİ KENDİSİNE HAS AROMASI'



Yalçın, Düzce kabağının kendine özgü aroması olduğunu dile getirerek, Düzce kabağının özelliği, baktığınız zaman hepsi kabaktır ama pişirdiğiniz zaman o lezzet, tat ve aromayı hepsi vermez. Düzce kabağı aroma açısından lezzetli, aranan bir tat olmaya başladı. Kabak sevenler devamlı tükettiklerinde farkı görmeye başladı. diye konuştu.



Yalçın iyi kabak yetiştirmenin önemini şöyle anlattı



İyi kabak yetiştirmek için iklim şartlarının uygun olması gerekiyor. Nisan sonunda toprak sıcaklığı 16 dereceyi bulduğu zaman tohumlarımızı toprağa atıyoruz. Tabi tohumları atmadan önce topraktaki gerekli ön hazırlıklarımızı yapıyoruz. Toprağın organik olarak zengin olması gerekiyor, gübrelerle de toprak yatağını hazırladıktan sonra tohumu toprakla buluşturup yeşermesini bekliyoruz. Yeşerdikten sonra yaprakları olduğunda dip çapalaması yapılır. Sürümlerini atmadan önce ikinci bir çapa yapılır. Bundan sonra çok fazla bir çalışma yapmaya gerek yok ama sık sık kabakları gözlemlemek gerekir. Kabak lezzetli diyoruz ama bu lezzeti yakalamak için bazı mücadeleler gerekiyor. Nemli bir bölgede olduğumuz için bazı hastalıklara yakalanmaması için gözlemlerde bulunuyoruz.



'YİYENLER BİR DAHA YİYOR'



Kabak tatlısı yapma konusunda ustalaşan restoran işletmecisi Cezmi Kambur, Düzce kabağının çok eski yıllara dayanan bir lezzeti vardır. Düzce'de severek tüketilen bir tatlı yiyeceğimizdir. Düzce'ye has topraklarda yetiştiği için lezzeti, aroması kendinde olan bir ürünümüzdür. Kabağı, tahinle, pekmezle, fındıkla, manda kaymağıyla süslüyoruz. Yiyenlerin çok hoşuna gidiyor. İl dışından gelen çok müşterimiz var. Çok beğeniliyor. dedi.



'KABAK ÇOK FAYDALI BİR TATLI'



Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay ise, Kabağımız verimli Düzce ovasında en yüksek verime sahip. Çiftçilerimize destek amaçlı Düzce'de bir festival yaptık. Festival çok ilgi gördü ve kabak fiyatlarında da iyileşme oldu. Üreticilerimiz ve bizler çok memnun olduk. Gerçekten kabak çok faydalı bir tatlı. İçerisinde yağ yok, un yok. Tamamen kendi aromasıyla, birazcık şeker katarak üzerine kaymak, pekmez, fındık tahin gibi ürünleri katarak, doğal, zevkle yenecek bir ürün. Herkesi Düzce'ye, Düzce'nin kabak tatlısını yemeye bekliyoruz. diye konuştu

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