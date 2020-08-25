DÜZCE Balıkçılar buldu ağzında ki olta kancası çıkarılıp yeniden doğaya salındı - Son Dakika

Balıkçılar buldu ağzında ki olta kancası çıkarılıp yeniden doğaya salındı

DÜZCE'nin Kurugöl mevkiinde olta balıkçılığı yapan vatandaşların bulduğu kaplumbağanın ağzına takılan olta kancası çıkarılarak tekrar doğaya salındı.

Düzce'nin Kurugöl mevkiinde olta balıkçılığı yapan vatandaşlar hareketsiz duran kaplumbağa gördüler. Ağzında olta kancası olduğunu fark eden balıkçılar Doğa Koruma ve Milli Parklar Düzce Şube Müdürlüğü ekiplerine durumu haber verdiler. Ekipler kaplumbağayı alarak veteriner hekime götürdü. Veteriner hekim tarafından kaplumbağanın ağzına takılan 2.04 santimetrelik olta kancası yapılan operasyonla çıkarıldı. Bir süre Doğa Koruma ve Milli Parklar Düzce Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından beslenen ve eski gücünü kazanan kaplumbağa tekrar doğal ortamına salındı.