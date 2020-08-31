DÜZCE Balıkçılar 'vira bismillah' demeye hazırlanıyor - Son Dakika

Balıkçılar 'vira bismillah' demeye hazırlanıyor

DENİZLERDE av yasağının sona ereceği 1 Eylül tarihine hazırlanan balıkçılar ağlarını ve teknelerini son kez kontrolden geçirdi. Gece 00.00'da denize açılarak vira bismillah diyecek balıkçılar bu yıl denizde bol balık olduğunu ve vatandaşların ucuz balık yiyeceğini söylediler.

Denizlerde av yasağı 1 Eylül 2020 tarihi itibarıyla sona eriyor. Büyük heyecanla 2020 yılı balık sezonunu bekleyen balıkçılar ise bu gece 00.00'da vira bismillah diyerek motorlarını çalıştırıp denize çıkacaklar. Balıkçılar yeni sezon öncesi daha sağlıklı ve verimli ürün almak için ağlarını son kez kontrol edip, yırtıklarını ördüler. Teknelerinde ise bakım yaptılar.

"VATANDAŞ BOL BALIK YİYECEK"

Yeni sezondan oldukça umutlu olduklarını söyleyen Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş 'Allah nasip ederse bu gece 24.00'da 2020 sezonumuzu başlatacağız. Hazırlıklarımızı tamamladık ve herşeyimiz hazır durumda. Allah kısmet ederse motorlarımızı çalıştırıp gece 24.00'da vira bismillah diyeceğiz. Sezondan bu sene çok umutluyuz. Balık popülasyonu olarak palamutta, istavritte, hamside, çinekop ve lüferde şuanda bir yoğunluk görünüyor. Bunun hava şartlarıyla bağlantılı olarak avcılığa yansımasını bekliyoruz. Ciddi ve iyi bir sezon bekliyoruz. Vatandaş bol bol balık yiyecek. Fiyatlarında uygun olacağını düşünüyoruz. Çünkü Bolluktan dolayı fiyatların ucuz olacağını tahmin ediyoruz. Yaz aylarında balığın pahalı olması balık tüketimini düşürmüştü ama açığın önümüzde ki aylarda kapanacağını tahmin ediyorum" dedi.

"BU SEZON BEKLENTİMİZ YÜKSEK"

Ağ ve teknelerinin bakımlarını yapan balıkçılarda yeni sezonda denizde fazla balık olduğu yönünde işaretlere rastlandığını belirterek, 'Ağların genel bakımlarını yapıyoruz. Ufak tefek yırtıklarını dikiyoruz. Bu sene balıktan beklentimiz güzel, denizde balığın bol olduğuna dair işaretler var. Avcılıkla geçinen insanlarız. Avcının yarını bitmez. Bu sene vatandaşlar bol bol balık yiyecekler. İşretler güzel. Çok çıkar ve ihracat olmazsa illa ki balık ucuz olacak. Ama ihracat olursa piyasa biraz daha farklı olur. Şu anda Eylül'ün birinde bütün tekneler denize çıkacak. Trolcüsü barbun, istavrit ve mezgit getirecek. Büyük gırgırcısı palamut ve hamsi tutacak. Bizim gibi küçük balıkçılar ise çinekop, palamut ve lüfer tarzı çalışacağız. Beklentiler güzel ama hava şartları çok önemli. Şu an iyi görüyoruz" dediler.