Düzce bankayı soymaya çalıştı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Düzce bankayı soymaya çalıştı - Son Dakika

Düzce bankayı soymaya çalıştı

7 saat önce

Bankayı soymaya çalıştıDüzce'nin Akçakoca ilçesinde, şizofreni tedvisi gördüğü iddia edilen kişi, elinde bıçakla girdiği banka şubesini soymaya çalıştı.

Bankayı soymaya çalıştı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, şizofreni tedvisi gördüğü iddia edilen kişi, elinde bıçakla girdiği banka şubesini soymaya çalıştı. Bankanın güvenlik görevlisi tarafından etkisiz hale getirilen F.S. (35), gözaltına alındı.

Olay öğle saatlerinde Akçakoca'daki banka şubesinde meydana geldi. F.S., elinde bıçakla bankaya girerek, banko görevlilerinden tüm paraları vermelerini istedi. Banka şubesinin güvenlik görevlisi, soygun girişimini fark ederek elinde bıçak olan F.S.?yi etkisiz hale getirdi. Haber verilmesi üzerine gelen polis, şizofreni tedavisi gördüğü öğrenilen F.S.?yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Düzce bankayı soymaya çalıştı

Akçakoca, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 03:14 Kaynak: DHA
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