Son Dakika Haberleri: Düzce başıboş köpeklerden kaçarken otomobil çarptı
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Düzce başıboş köpeklerden kaçarken otomobil çarptı

1 saat önce

Başıboş köpeklerden kaçarken otomobil çarptıDÜZCE'de, başıboş köpeklerden kaçan Furkan Kuşçu (19) otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Başıboş köpeklerden kaçarken otomobil çarptı

DÜZCE'de, başıboş köpeklerden kaçan Furkan Kuşçu (19) otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Kaza saat 18.00 sıralarında D-655 Karayolu Beyciler Sapağı mevkiinde meydana geldi. Başıboş köpeklerden kaçan Furkan Kuşçu yola fırlayınca Seyfettin Baran idaresindeki 06 M 3318 plakalı otomobil çarptı. Furkan Kuşçu otomobilin çarpmasıyla metrelerce öteye fırladı. Yaralanan Furkan Kuşçu 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza anı çevrede bulunan bir işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Kazayı gören vatandaşlar, 'Köpeklerle mücadele ediyordu. Köpeklerden kaçarken yola fırladı. O sırada araç vurdu, ışıkların diğer ucuna kadar fırladı' dedi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Düzce başıboş köpeklerden kaçarken otomobil çarptı

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 08:33 Kaynak: DHA
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