Son Dakika Haberleri: Düzce başını karton boruya geçiren köpeği itfaiye kurtardı
Son Dakika Güncel Haber

Düzce başını karton boruya geçiren köpeği itfaiye kurtardı

30 dakika önce

Başını karton boruya geçiren köpeği itfaiye kurtardıDüzce'de, başını karton borunun içerisine sokan köpeğin boynuna inen boru itfaiye tarafından kesilerek çıkarıldı.

Düzce başını karton boruya geçiren köpeği itfaiye kurtardı, System.String[]

Başını karton boruya geçiren köpeği itfaiye kurtardı

Düzce'de, başını karton borunun içerisine sokan köpeğin boynuna inen boru itfaiye tarafından kesilerek çıkarıldı.

Düzce Çerkeztaşköprü mevkiinde otomobil satışı yapan bir işyerinin güvenlik görevlileri, başını karton borunun içerisine sokan köpeği gördü. Köpeğin boynuna inen boru nedeniyle sıkıntı yaşadığını fark eden güvenlik görevlileri, itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekibi işyerine gelerek, köpeğin boynuna inen karton boruyu keserek çıkardı. Köpek daha sonra işyerinde bakıma alındı.

İtfaiye, Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 12:10 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika: Erdoğan'dan ABD'ye Güvenli Bölge çıkışı: 2 hafta içinde sonuç çıkmazsa planımızı devreye sokacağız
Son dakika! Tuzla'da bir deri fabrikası alev alev yanıyor Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üniversite öğrencilerinin kredi ve burslarına zam yapılacak FETÖ sanığı iş adamı, duruşmada ağlayarak tahliyesini istedi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.9.2019 12:41:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Düzce başını karton boruya geçiren köpeği itfaiye kurtardı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]