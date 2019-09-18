Düzce başını karton boruya geçiren köpeği itfaiye kurtardı
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Başını karton boruya geçiren köpeği itfaiye kurtardıDüzce'de, başını karton borunun içerisine sokan köpeğin boynuna inen boru itfaiye tarafından kesilerek çıkarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 12:10 Kaynak: DHA
Başını karton boruya geçiren köpeği itfaiye kurtardı
Düzce'de, başını karton borunun içerisine sokan köpeğin boynuna inen boru itfaiye tarafından kesilerek çıkarıldı.
Düzce Çerkeztaşköprü mevkiinde otomobil satışı yapan bir işyerinin güvenlik görevlileri, başını karton borunun içerisine sokan köpeği gördü. Köpeğin boynuna inen boru nedeniyle sıkıntı yaşadığını fark eden güvenlik görevlileri, itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekibi işyerine gelerek, köpeğin boynuna inen karton boruyu keserek çıkardı. Köpek daha sonra işyerinde bakıma alındı.
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