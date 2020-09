Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, 500 günde yaptığı çalışmaları anlattı - Son Dakika

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Düzce'de görev aldığı 500 günlük süre içerisinde yaptıkları çalışmaları anlattı. Başkan Özlü, Düzce Belediyesi'nde ilk defa gelirlerin giderlerden daha çok olduğunu belirtti.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından 500 günlük süreçte yaptıkları çalışmaları basın mensuplarına anlattı. Başkan Özlü Belediye'de ilk göreve geldiklerinde mali kaynak çalışması yaptıklarını ve Düzce Belediyesi'nin yıllar boyunca ilk defa gider gelir farkında gelir olarak artıya geçtiğini dile getirdi. Özlü, "İlk yaptığımız iş mali kaynak yönetimi idi. Borçlarımız vardı alacaklarımız vardı ödenmesi gereken birikmiş borçlarımız vardı. Maaş ödeyemeyecek konumdaydık. Giderlerimizi kıstık gelirlerimizi arttırmaya çalıştık. Borçlarımızı yapılandırdık. Esnafa borçlarımızı ödedik. Gelir giderleri ayarladık. Belediye tarihinde ilk defa gelirler giderlerden daha çok oldu. 2015'de -26, 2016'da -74, 2017'de -59, 2018'de -52 milyon iken 2019'da artıya geçtik. İlk 9 ayda 41 milyon lira borç ödedik" dedi.

"Kurumsal düzenlemeler yaptık"

Düzce Belediyesi içerisinde bazı birim müdürlüklerine özel olarak kurumsal düzenleme yaptıklarını dile getiren Başkan Özlü, "İmar müdürlüğümüzü ayrı bir binaya taşıdık. Üst üsteydiler şimdi rahatlar. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüzü Bahçeşehir Bölgesine aldık. Her kurumu alanlarına taşıma yaptık. Personel olarak düzenleme yaptık. Az olan yerler personel sevki yaptık. Yazın çalışan personel ile kışın çalışan personel sayısı arasında fark var. Belediyemize bağlı şirketlerle birlikte çalışan kişi sayısı 1300 kişi civarında. Göreve geldiğimizden beri personel sayımız aynı kaldı" şeklinde konuştu

"İki şirketimiz vardı, beş şirkete çıktı"

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, göreve geldiklerinde Düzce Belediyesi'nin 2 şirketi olduğunu, bu şirket sayısını 5'e çıkarttıklarını dile getirdi. Özlü, "Düzce Beltaş AŞ'yi kurduk. Bir beton santrali kurduk. Burada beton satışı yapıyoruz. Beton kapasitesini arttırdık. 6 mikser aldık 3 mikser kiraladık. Bazalt ocağını faaliyete geçirdik. Rusya bizimle bazalt ihracatını durdurdu. Doğaltaş imalatına başlayacağız. Düzce BELKA AŞ'yi kurduk. Düzce BELTUR'u kurduk. Düzce'nin turizm konusunda ki her konusunda çalışma yapılacak. Düzce Ulaşım'ı kurduk. Ulaşım ile ilgili tüm çalışmaları burada yapıyoruz. Düzce Bahçeşehir yönetim AŞ'yi kurduk. Kalıcı konutlar ismini değiştirdik. Site yönetimi sistemi kurduk. Bölgede gönüllülük esasına göre çalışma yapıyoruz. Bölgede temizlik ve park bahçe çalışması yapıyoruz. İki şirketimiz vardı şimdi 5 şirketimiz var. Buradaki amacımız uzmanlaşmak. Buradaki amacımız Düzcelilere daha iyi hizmet etmek" dedi.

Korona virüs salgınında 100 bin vatandaşı arayarak Düzce'de çeşitli çalışmalar yaptıklarını esnafa 60 milyon lira borç ödediklerini, salgın sürecinde ayrıca dezenfekte çalışmaları yaptıklarını belirtti. Mahalle sözleşmeleri ile ilgili de açıklamalarda bulunan Başkan Özlü, "Mahalle sözleşmeleri yaptık. Bunların tüm takiplerini yapıyoruz. Yazılı senetlerimiz bunlar. Bunları önümüzdeki süre içerisinde tek tek yerine getireceğiz" dedi.

"Anıt eser bırakacağız"

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, şehir için önemli çalışmalar yapacağını dile getirerek, "Kentsel dönüşüm strateji belgesini hazırlamaya başladık. Bu belgeyi önümüzdeki günlerde bitmiş olacak. Parklarda bir düzenlemeye başladık. Herhangi bir sıkıntı yok. Sakarya millet bahçesini yapan müteahhidimiz var. Bu ihaleyi kazanan müteahhit ile o müteahhit iş birliği yapıyorlar. Beraber çalışıyorlar şu anda. İnşallah sene sonuna kadar millet bahçesinin birinci etabı bitecek. 10 Temmuzda başladı 300 gün sürmesini bekliyoruz. 2. Etapta bir millet bahçesi daha planlandı. Burada stadyum, okul ve sanayiler var. Stadyum yapmadan stadyumu yıkmayacağız. Okul yapmadan okulu yıkmayacağız. Kimseyi mağdur etmeyeceğiz. Burası yemyeşil bir alan olacak. İnsanlar etrafında yürüyüş yapacaklar. Güzel bir anıt eser kuracağız. Düzce'de kalıcı hiçbir şey yok. Biz bunu yapmak istiyoruz. Farklı şehirlere bakın çok güzel eserler var. Bu şehre gelenler burada selfie yapacak bir yer olacak. Yaklaşık 1000 metrekare 2 katlı taş ve ahşap estetik mimari değeri sahip anıt eser yapacağız. Yüksek yapılaşmaya dur dedik. Düzce'de zemin artı 4 olacak. Düzce'ye uluslararası değeri olan bir oteli getirmeye çalışıyoruz. Bu otellerden birisini Düzce'ye getirebilirsek bir sıçrama olacak. Otel için onlara bir artı kat daha verebiliriz. Konuralp bölgesinde çok çirkin yapılar var. Kominist sistem binaları bunlar çok kötü duruyor. Modern bir sanayi sitesi inşasına başladık. Biz platonun olduğu yeri alıyoruz. Sanayi çarşısı için olan alanımızı TOKİ'ye verdik. Ayrıca Bahçeşehir bölgesinde ki arazimizi de TOKİ'ye verdik. Plato alanını belediyeye aldık. Projeyi verdik. TOKİ sanayi sitesi için çalışma yapacak. Eski sanayiyi yeni alana taşıyacağız. Buraya da kentsel dönüşüm istedik. Esnaflarımızın da isteklerini karşılayacağız. İstanbul Caddesi'nde çok çirkin görüntüler var. Antenler, reklamlar tabelalar çok. Cadde üzerinde binaların cephe giydirme çalışması olacak. Alttaki tenteler Nişantaşı'nda olduğu gibi olacak. Tabela sadece giriş katlarda olacak. Üst katlarda tabela olmayacak. Bunun projesi bitti uygulamaya geçiyoruz.

Konuralp için bir projeye geçiyoruz. Tarihi Konuralp için izin almak gerekiyor. Proje şu anda kurulda duruyor. Sokak sağlıklaştırma kazılar binaların cephe giydirmesi destinasyon olabilecek burada konaklayacakları bir mekan projesi ürettik. Onay çıkarsa uygulamaya geçeceğiz. Konuralp kültür sokağı olacak. Bu sokak meydandan Akçakoca'ya doğru giden cadde üzerinde ki alana kadar gidecek Modern bir pazaryeri projesi hazırladık. Perşembe pazarının olduğu yerde Afganistan kabil gibi. Burada iki blok olacak. Bir blok meyve sebze bir tarafı giyim olacak. Ortası otopark olacak. Pazaryeri çok kötü ilk çalışmamız o olacak" dedi.

"Ulaşımda düzenleme olacak"

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, ulaşımla alakalı olarak çalışmaları yaptıklarını belirterek, "Ulaşım master planı hazırlığına başladık. Bu şehrin toplu taşıma, otopark trafik her şeyine bakan bir plan olacak. Master plan yapan aynı ekip şu anda bunu takip ediyor. Kuzeybatı çevre yolu projesini takip ediyoruz. Uluslar arası bir projeye dahil oldu ve biz bunu takip etmeye devam ediyoruz. Kervan kavşağında karayolları ekipleri bir proje hazırladı. Ama nasıl bir çalışma olacağını halk beğenir mi bilmiyorum. Biraz karışık. Bolu caddesinde durmaksızın geçiş tüneli var. Kalıcı konutlardan viyadük ile direk geçiş var. Yan yolları kapattığımı da sorun olabileceğini düşünüyoruz. Oradaki meydan yonca kavşak için geniş değil. Bu hafta ulaşım araçlarını deniyoruz. Kimseyi mağdur etmeyeceğiz. İnsanlarımızın alışkanlıkları var. Daha önce 50 metre yürüyenler şu anda hat değişikliği nedeni ile yürümeyenler var. Şu anda hepsini ölçüyoruz mükemmel bir sistem kurmaya çalışıyoruz. Kullanım sayısında ciddi bir artış var. İnce ayarlar çekmeye çalışıyoruz. Kimse mağdur olmayacak her gelen talebi inceliyoruz. Gereken yerde düzeltme yapacağız. Hiçbir kazancımız yok Düzce Belediyesi olarak. Bir tanesi oturarak seyahat etmesini sağlamak istedik. Araçları küçültüp daha çok sefer sayısını arttırdık. Özel sektörüne bu işi verdik. Arabasına iyi bakacak vatandaşa iyi bakacak. Şoförlerimizden 1 şikayet geldi. Telefonla konuşuyor diyerek. Araçlarımızın içerisinde 3 kamera var. Biri yolu, biri şoförü diğeri yolcuları izliyor. Yolcu sayımızda sürekli artıyor. Düzcelilerden beklentim sabırlı olmaları ve her türlü şikayetleri göndermelerini istiyoruz. Düzce'de bisiklet yolları yapıyoruz. Yaklaşık 4,5 kilometre bisiklet yolu yapacağız. Sene sonuna kadar Düzce'ye 300 tane bisiklet gelecek. Kocaeli'de ve İzmir'de olduğu gibi bu bisikletler Düzce'ye gelecek. Nereden aldın geri getirmeden olduğu yere bırakabileceksin."

"Sorunları çözüme kavuşturacağız"

Düzce'de ki sorunları çözüme kavuşturmak için çalışmalar yaptıklarını dile getiren Başkan Özlü sözlerini şu şekilde sonlandırdı: "Düzce'de modern bir çöp tesisi kurulacak. Bu tesiste güzel şeyler yapılacak yakıt üretilebilecek. İçme suyu sorununu 35 yıllık çözüme kavuşturacağız. Atık su arıtma tesisini yeniliyoruz. Doğalgazı yaygınlaştıracağız. Doğalgazı kullanmayan bölgelerde ciddi bir hava kirliliği sorunumuz var. Bahçeşehir'de bir orman alanında güzel bir park yapacağız. Mergiç parka tematik park yapmak için çalışmalara başladık. Asar karaca dereleri de çalışmaları pandemi nedeni ile yapamadık ama ilerleyen süreçlerde başlayacağız. Düzce'de spor kompleksi 137 dönümlük bir alan üzerinde olacak. Stadyum projesine başladık. Gençlik ve Spor Bakanlığından hibe aldık. Birçok projemiz var. Bu projelerimizi hayata geçireceğiz. Trafik eğitim parkımız var. Burayı ziraat bankası yapacak. BELMEK kurslarımız var pandemi nedeni ile kapalıydı şimdi açıyoruz. Çocuk parklarımızı yapmaya düzenlemeye devam ediliyor. Biz kazı ile ilgili ağırlık veriyoruz. Belediyemizden 60 kişi bölgede çalışıyorlar. Kazdıkça da altta sağlam yapılara ulaşıyoruz. Bu bize heyecan veriyor. Düzce Kasrında tadilat olarak çalışmaya başladık. Alan çürük çıktığı için bir rapor aldık. Burayı yıkarak çok güzel bir yeni bir bina inşa ediyoruz. Orman bakanlığının 1000 metrekareyi geçmeyecek 2 katlı şartını yerine getirerek bir bina yapıyoruz. Burası mutfak sanatları merkezi olacak. Burası Düzce'nin bir kültürünü tanıtacak. Efteni Gölü, Abant Gölü kadar büyük bir alan olacak. Kurugöl projesini hayata geçirdik. Biz yol su elektriğini getireceğiz onlar bölgede inşaat çalışması yapacak. Topuk Yaylası tesisleri gibi güzel olacak. Aydınpınar şelalelerine kanada evleri var, 5 yıldızlı çadırlar var, ağaca monte edilen evler var. 6 ay içerisinde burada akşamları konaklanabilecek bir bölge alanı olacak. Kongre ve fuar planları yapmak istiyoruz. Pandemi nedeni ile yapamadık ama ilerleyen zamanlarda bunları yapacağız. Bilim merkezi ve afet eğitim merkezi çalışmalarımız devam ediyor. Beyaz masa ile ilgili çalışma yaptık şu anda iyi gidiyor. Kent bilgi sistemi projesini başlattık. Şehirde kaç bina var onu görebileceğiz. Mezarlık bilgi sistemi projesini başladık. Düzce'de 60 mezarlık var sistemde nerede cenazeniz olduğunu görebileceksiniz. Bir kaç ofis çalışması yaptık. İtfaiye teşkilatımızı yenileme çalışmamız var. 2 kamyonumuz şu anda İzmir'de tadile içinde. Mevcut kamyonlarımızda da yenileme yapıyoruz. Endüstriyel yangınlara müdahale edebilecek sistemlerle itfaiye araçlarımız olacak. Düzce'nin her bölgesine 7 dakikada ulaşabilecek bir noktamız var. İtfaiye binamızı çobana taşıyoruz. Bu binanın projesi 6 Ağustosta bitti. Şimdi bunun ihalesine çıkacağız bu günlerde. Parası nereden gelecek, eski itfaiye alanımızı satıp bu binayı yapacağız. OSB'yi genişliyoruz. Buda ortalama 10 bin kişiye istihdam edebilecek durumda. Bana gelen bütün başvuruları iş kulübüne gönderiyorum. Bu kulüp Düzce'nin merkezinde çalışmalar yapıyor" dedi.

Açıklamanın ardından Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, basının sorularını yanıtladı. - DÜZCE