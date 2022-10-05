Düzce Belediyesinden tarıma yönelen gençlere destek

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, mesleki eğitimde tarım bölümünü tercih eden öğrencilere pozitif ayrımcılık yapacaklarını açıkladı.

Belediyeden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Özlü, tarım sektöründe nitelikli insan gücünü artırmak amacıyla okullarında tarımla ilgili bölümleri seçen lise öğrencilerine çeşitli paketler hazırlanarak destek olacaklarını bildirdi.

Ülkede tarım sektöründe genç nüfusun önemli olduğuna işaret eden Özlü, "Düzce'mizin bereketli topraklarından tüm Türkiye'yi doyuracak tarım ürünleri yetiştirebiliriz. Bir yandan kurduğumuz Tarım Akademisi Projesinin meyvelerini toplarken bir yandan da tarıma ilgisi bulunan öğrencilerimiz için yeni bir adım atıyoruz. Nitelikli ve toprağa hükmedebilen isimlerin Düzce'den de çıkmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Özlü, tarıma yönelen lise öğrencileri için çeşitli destek paketleri hazırlayacaklarını aktararak, "Her alanda olduğu gibi tarım alanında da adımızı duyurabilmek amacıyla kendini tarım alanında geliştirmek isteyen, hem ilimizin hem de ülkemizin tarım politikasına katkılar sağlayacak gençlerimize tarım bölümünü seçmeleri halinde çeşitli destek paketlerimiz olacak. Tarım bölümünü seçerek bilimin ışığında toprağı harmanlayan genç çiftçilerimiz tarımın geleceğine yön verecek." açıklamasında bulundu.