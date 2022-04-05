Düzce Belediye Başkanı Özlü, AA'nın 102. kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika
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Düzce Belediye Başkanı Özlü, AA'nın 102. kuruluş yıl dönümünü kutladı

05.04.2022 15:38
Düzce Belediye Başkanı Özlü, AA'nın 102. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Anadolu Ajansının (AA) 102. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Anadolu Ajansının (AA) 102. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Özlü, mesajında, 102 yıldır Anadolu'nun sesini tüm dünyaya duyuran ve Milli Mücadelenin en gür sesi olan AA'nın, Cumhuriyet kazanımlarından olan bir kurum olduğunu belirtti.

Milli Mücadelenin başlangıcından günümüze kadar milletin haber alma hakkını en tarafsız, objektif ve faydalı bir şekilde kullanmasını sağlayan AA'nın dünyanın en donanımlı, saygın ve başarılı ajanslarından biri olarak adından her daim söz ettirdiğini aktaran Özlü, "Anadolu Ajansının 102. kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyor, bu anlamlı gün vesilesiyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ajansın kuruluşunda emeği geçenleri rahmetle şükranla anıyorum. Anadolu Ajansının bünyesinde çalışan emekçi kardeşlerimi kutluyor, ajansın aynı istikrarla yayın hayatına devam etmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.

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Başkan Özlü'den Düzce Barosuna ziyaret Başkan Özlü'den Düzce Barosuna ziyaret Başkan Özlü, iftar sofralarının misafiri oluyor Başkan Özlü, iftar sofralarının misafiri oluyor

Faruk Özlü, Cumhuriyet, Milli, Düzce, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Düzce Belediye Başkanı Özlü, AA'nın 102. kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika


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