Düzce Belediye Başkanı Özlü, AA'nın

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Anadolu Ajansı'nın (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylaması için fotoğraf seçti.

AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyerek bilgi alan Özlü, haber kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", yaşam kategorisinde Halil Fidan'ın " Harran'da yaşam", spor kategorisinde Semih Yüksel'in "Rüzgar sörfüyle dünya turu" ve Abdullah Coşkun'un "Motokros heyecanı" adlı fotoğraflarını oyladı.

Özlü, fotoğrafların hepsinin birbirinden güzel olduğunu söyledi.

Seçim yapmakta zorlandığını dile getiren Özlü, "Fotoğrafların her biri kendi dalında çok özel fotoğraflar." dedi.

Özlü, Anadolu Ajansının geçmişten bugüne yaşanılan hadiseleri bir kitapçık halinde bastırdığını belirterek, "Bunları ben de geçmişte dikkatlice incelediğimi hatırlıyorum. Tabii profesyonel bir kuruluş, 1920'den beri Türkiye'nin milli kuruluşu. Fotoğraflar çok güzel." diye konuştu.