Düzce Belediye Başkanı Özlü'den hava kirliliği ve pandemi tedbirleri toplantısı - Son Dakika

Düzce Belediye Başkanı Özlü'den hava kirliliği ve pandemi tedbirleri toplantısı

08.12.2020 12:41
Düzce Belediye Başkanı Özlü'den hava kirliliği ve pandemi tedbirleri toplantısı, System.String[]

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, kentteki hava kirliliği ve koronavirüs salgını ile ilgili mücadele konularında daha sert ve etkili önlemler alınacağını bildirdi.

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, kentteki hava kirliliği ve koronavirüs salgını ile ilgili mücadele konularında daha sert ve etkili önlemler alınacağını bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Özlü'nün koronavirüs salgınının son zamanlarda uç noktaya gelmesi sebebiyle alınacak önlemler ve Düzce'deki hava kirliliği ile mücadele konularını görüşmek üzere başkan yardımcıları Hüdaver Gösterişli ve Cengiz Tuncer ile Başkanlık İletişim Ofisi çalışanlarının katılımıyla Belediye Kültür Merkezinde bir toplantı gerçekleştirdiği belirtildi.

Toplantıda, Düzce'nin şu andaki en önemli iki konusunun hava kirliliği ve pandemi olduğunu belirten Özlü, "Vatandaşlarımız bizden çözüm bekliyor. Biz de ilk olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan gelen heyet ile hava kirliliğine neden olan kaynakların analizinin yapılmasını istedik. Böylece kirliliğin nedenlerinin oranları bulunarak çözüm noktasında ilgililerle görüşeceğiz. Bizim üzerimize düşen neyse acil eylem planı olarak hemen başlayacağız." dedi.

"Kısa vadede en etkili çözümleri bulmanın gayreti derdindeyiz"

Hava kirliliğine neden olan kaynakların bulunması amacıyla gezici mobil ölçüm aracı geldiğinde daha sağlıklı verilerin ortaya çıkacağını söyleyen Özlü, "Hava kirliliği birinci önceliğimiz olacak. Kömür denetimleri sıklaşacak. Şehrimize kaçak kömür, kalitesiz kömür sokmama konusunda kesin kararlıyız. Bunlara ilaveten lastik yakan, yağ yakan her kim olursa olsun yasalar çerçevesinde cezai işlemler uygulanacak. Doğalgaz kullanımının artırılması için kampanya yapılması hususunda vatandaşların ekonomik olarak güçlerinin yetebileceği şekilde ilgililerle görüşme yapıyoruz. Kısa vadede en etkili çözümleri bulmanın gayreti ile vatandaşlarımızın temiz hava solumasının derdindeyiz. 'Temiz Hava, Temiz Şehir' mottosuyla acil eylem planlarımızı harekete geçiriyoruz." ifadesini kullandı.

Özlü, toplantıda koronavirüs denetimlerinin artırılması yönünde de talimatlarda bulunarak, "Düzce'de neresi varsa ilaçlayacağız. Maske dağıtımını aylık 1 milyon adede çıkardık. Kurulan ekibimizle sokak sokak, ev ev dolaşarak maskeleri hemşehrilerimize ulaştıracağız. Koronavirüs testi pozitif çıkan vatandaşlarımızı da tek tek arayarak geçmiş olsun dileklerimizi iletip onların talepleri doğrultusunda ihtiyaçlarını gideriyoruz." diye konuştu.

Hava Kirliliği, Koronavirüs, Faruk Özlü, Düzce, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Düzce Belediye Başkanı Özlü'den hava kirliliği ve pandemi tedbirleri toplantısı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Stüdyo karıştı! Konsensus Araştırma Şirketi Başkanı, 12 kez "Haddinizi bileceksiniz" deyip canlı yayını terk etti Bir dönem kimsenin yüzüne bakmadığı cennet hurması, şimdilerde altınla yarışıyor Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin yüzde 62'si erkek Aynı kadından evlat sahibi oldular! 2 arkadaş, satıldığı iddia edilen kayıp çocuklarını arıyor Son dakika! Türkiye'de de kullanılacak Çin aşısı Sinovac yüzde 97 etkili çıktı Koronavirüse karşı ilk toplu aşılama bugün İngiltere'de başladı! 90 yaşındaki kadın tarihe geçti Reynmen'in Melek isimli şarkısı 1 saatte 500 bin izlendi CHP'yi sarsan taciz skandalının görüntüleri ortaya çıktı! Önce darp etti, sonra saçından tutup tuvalete götürdü
Gelecek Partisi esnaf için hükümete 8 maddelik öneride bulundu: Esnafı değil borcunu öteleyin Gelecek Partisi esnaf için hükümete 8 maddelik öneride bulundu: Esnafı değil borcunu öteleyin         
12:34
Kartal'da 21 kişinin öldüğü Yeşilyurt Apartmanı davasında istenen ceza belli oldu Kartal'da 21 kişinin öldüğü Yeşilyurt Apartmanı davasında istenen ceza belli oldu         
11:41
Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı'nın oğlu, İsrail'in Arap karşıtı takımının yüzde 50 hissesini satın aldı Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı'nın oğlu, İsrail'in Arap karşıtı takımının yüzde 50 hissesini satın aldı         
11:25
Son Dakika! Vatandaşa ve esnafa kolaylık sağlayan kredi takip süresi uygulaması 30 Haziran 2021'e kadar uzatıldı Son Dakika! Vatandaşa ve esnafa kolaylık sağlayan kredi takip süresi uygulaması 30 Haziran 2021'e kadar uzatıldı         
11:14
Melih Gökçek, Mansur Yavaş'ı tehdit etti: Ya yola geleceksin, ya da getirileceksin Melih Gökçek, Mansur Yavaş'ı tehdit etti: Ya yola geleceksin, ya da getirileceksin         
11:07
Gülşah Saraçoğlu, eski sevgilisi Gökhan Göz'ün canlı yayınına girip küfürler savurdu Gülşah Saraçoğlu, eski sevgilisi Gökhan Göz'ün canlı yayınına girip küfürler savurdu         
10:43
Tehdit edilen doktor, hastasını bir öğrenciye burs verme şartı ile affetti Tehdit edilen doktor, hastasını bir öğrenciye burs verme şartı ile affetti         
10:24
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt'un Demokrat Parti'ye geçeceği iddia edildi MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt'un Demokrat Parti'ye geçeceği iddia edildi         
10:00
'Skuter' yasalaşıyor, hız sınırı ve kurallar geliyor 'Skuter' yasalaşıyor, hız sınırı ve kurallar geliyor         
09:45
Pitbull dehşeti! Sahibinin kucağından kaptığı süs köpeğini paramparça etti Pitbull dehşeti! Sahibinin kucağından kaptığı süs köpeğini paramparça etti         
09:39
Gözü dönmüş sapık, 11 yaşındaki kız çocuğunu bina girişinde sıkıştırıp istismar etti! O anlar kamerada Gözü dönmüş sapık, 11 yaşındaki kız çocuğunu bina girişinde sıkıştırıp istismar etti! O anlar kamerada         
09:33
Brezilya, Türkiye'nin 50 milyon doz sipariş ettiği Çin aşısını almaktan vazgeçti Brezilya, Türkiye'nin 50 milyon doz sipariş ettiği Çin aşısını almaktan vazgeçti         
09:31
Korona aşısının mucidi Prof. Dr. Uğur Şahin: 20 yıl içerisinde kanserle mücadelede devrim olacak Korona aşısının mucidi Prof. Dr. Uğur Şahin: 20 yıl içerisinde kanserle mücadelede devrim olacak         
08:19
İbo Show'un merakla beklenen yeni bölüm konukları belli oldu İbo Show'un merakla beklenen yeni bölüm konukları belli oldu         
23:41
Bakan Soylu'dan ev toplanmalarıyla ilgili vali ve kaymakamlara kesin talimat: Müsaade edilmesin Bakan Soylu'dan ev toplanmalarıyla ilgili vali ve kaymakamlara kesin talimat: Müsaade edilmesin         
22:55
Böyle vicdansızlık görülmedi! Kadın boksör, kocasını döverek öldürdü Böyle vicdansızlık görülmedi! Kadın boksör, kocasını döverek öldürdü         
19:44
Eski eşini ve 2 kızını öldürmüştü! Erzurum'daki katliamla ilgili kahreden gerçek ortaya çıktı Eski eşini ve 2 kızını öldürmüştü! Erzurum'daki katliamla ilgili kahreden gerçek ortaya çıktı         
17:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2020 12:58:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Düzce Belediye Başkanı Özlü'den hava kirliliği ve pandemi tedbirleri toplantısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei