Düzce Belediye Başkanı Özlü: Düzce'nin su sorunu çözüldü - Son Dakika

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Uğur Suyu'nda inşa edilen yeni su alma yapısı hakkında açıklamalarda bulundu. Başkan Özlü, Düzce'de içme suyu rezervinde yaşanan düşüş ve su kesintilerinin, yeni isale hattı yapımına kadar ortadan kaldırıldığını belirtti.

Uğur Suyu'nda meydana gelen ve mevsimsel geçişlere bağlı olarak yaşanan debi azalması sonucu içme suyu hattında yaşanan basınç probleminin yol açtığı su kesintilerine acil şekilde çözüm bulduklarını ifade eden Başkan Özlü, geçtiğimiz günlerde faaliyete giren su alma yapısı hakkında bilgi verdi. Mevcut içme suyu rezervine ek saatte 200 ton su aktarımı sağlayan sistemi anlatan Başkan Özlü, Düzce'nin içme suyu şebekesinin eski olması ve kaynaklarında meydana gelen debi düşmesi nedeniyle su kesintilerinin kronik hale geldiğini ifade ederek "İlimizin içme suyu alt yapı sisteminde ciddi deformeler var. Mevcut şebeke, 40 yıl önce yapılan, vana ve bağlantı noktaları bile unutulmuş, ömrünü tamamlamış bir sistem. Yüksek katlara su çıkmasını sağlamak için basınç artırımı yaptığımızda 40 yıllık borularda patlama meydana geliyor. Dolayısıyla bu sorunlara acil çözüm gerekti. Şimdi Uğur Suyu'nun farklı bir koluna su alma yapısı inşa ederek pompa koyduk. Bu sayede arıtma tesisimizde su seviyesinin kontrol altında olmasını sağladık, artık herhangi bir düşüş yaşanmayacağını öngörüyoruz."

Yeni İsale Hattı 100 Milyon TL'lik Bir Proje

Düzce'nin içme suyu şebekesinin tamamen yenilenmesini öngören projenin rekor bir sürede tamamlanacağını da söyleyen Başkan Özlü: "Acil çözüm ile yeni bir su regülatörü, 6.7 KM asbestli boruların değiştirilmesi ve yeni arıtma tesisini içeren bir yatırım yapıyoruz. Ayrıca bu konuda 100 Milyon TL'lik kalıcı çözüm alt yapı yenileme, İsale Hattı projesi 90 gün içinde tamamlanacak. İlimizin 40 yıllık içme suyu ihtiyacını karşılayacak projemiz için hazırlıklarımızı tamamlıyoruz. Düzce'de su sorunu tamamen ortadan kalkacak" dedi. - DÜZCE