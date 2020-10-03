Düzce Belediye Başkanı Özlü: "Düzcespor için kalıcı bir çözüm üretmek gerekiyor" - Son Dakika

Düzce Belediye Başkanı Özlü: "Düzcespor için kalıcı bir çözüm üretmek gerekiyor"

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Düzcespor'un geleceğini garanti altına alma adına büyük bir adım daha atarak kulübün şirketleşmesi yönünde girişimlere başladı.

Düzce Belediye Başkanı Özlü:

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Düzcespor'un geleceğini garanti altına alma adına büyük bir adım daha atarak kulübün şirketleşmesi yönünde girişimlere başladı.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Düzceliler'in merakla beklediği TFF 3. Lig'de yar alan Düzcespor için, her kesimden destek göreceklerine inandıkları çalışmaların başlangıcını yaptı. Başkanlık koltuğuna oturduğu günden itibaren, sosyal belediyecilik anlamında il genelinde hayata geçirilmeye başlanan büyük projelerin yanı sıra Düzcespor'a desteğini esirgemeyen Başkan Özlü, Düzcespor'un şirketleşerek büyümesi adına toplantı düzenledi. Belediye Kültür Merkezinde düzenlenen ve Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tuncay Şahin, Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mustafa Kayıkçı, Düzcespor Yönetim Kurulu Üyeleri Selahattin Kudu ve İslam Keleş ile Düzce İlinde Sporu Geliştirme Vakfı Başkanı Selim Metin'in katıldığı istişare toplantısında Düzcespor'un geleceği masaya yatırıldı.

Başkan Özlü toplantıda yaptığı konuşmada, geçtiğimiz hafta basında Düzcespor Başkanı Gökhan Kapoğlu'nun istifa haberleri yer aldığını, ardından da Düzce Belediyesi başta olmak üzere yalnız bırakıldığına dair haberler çıktığına değinerek, toplantının amacının bilgi kirliliğini gidererek Düzcespor'a kalıcı, kurumsal bir çözüm üretmek adına toplantıyı planladıklarını söyledi. Düzcespor'a yönelik yaptığı hazırlık sunumunu katılımcılarla paylaşan Başkan Özlü, bu manada ne yapılması gerektiği konusunda düşüncelerini şöyle dile getirdi:

"Düzcespor için kalıcı bir çözüm üretmek gerekiyor. Tüm Düzce'nin elini taşın altına koyacağı, ilimizin önde gelen kurumlarının içinde yer alacağı bir yapı oluşturulması gerekiyor. Futbol sivil toplum işidir. Biz belediye olarak alt yapı desteği veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz."

Başkan Dr. Faruk Özlü, bu manada yaptıkları çalışma ile Düzce Belediyesi olarak ortaya koydukları Düzcespor'un şirketleşmesi ve Düzcespor A.Ş.'nin kurulması yönünde, Düzce Belediyesi başta olmak üzere, İl Özel İdaresi, Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Borsası, Düzce Üniversitesi, DESOB, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi, Düzcespor Derneği/ Düzce İlinde Sporcu Geliştirme Vakfı ile seçilecek Düzcespor Başkanı'nın eşit sermaye ile ortak olmaları konusunda ki tekliflerini paylaştı.

Sunumun ardından, önümüzdeki 3 yıl içerisinde bu tarz kulüplerin şirketleşmesinin zorunluluk haline geleceğine dikkati çeken Başkan Özlü, "Kurumsallaşmanın olması aynı zamanda buranın prestijli hale gelmesini de sağlayacak. Bu sayede Türkiye'ye örnek bir yapı çıkartabiliriz. Belediye olarak Düzcespor'un geleceğini teminat alabilme adına güvene dayalı yapısal ve reformist bir çözüm üretmenin peşindeyiz" şeklinde konuştu.

Katılımcılar, Başkan Özlü'nün sunumunun ardından sundukları teklifi olumlu şekilde değerlendirerek sürecin işleyişine katkıda bulunma adına çalışmalarına başlayacaklarını ifade etti. - DÜZCE

Düzce Belediye Başkanı Özlü: Düzcespor için kalıcı bir çözüm üretmek gerekiyor

Esnaf ve Sanatkarlar, Faruk Özlü, Ticaret, Düzce, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2020 15:20 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Düzce Belediye Başkanı Özlü: 'Düzcespor için kalıcı bir çözüm üretmek gerekiyor' - Son Dakika Spor

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Fenerbahçe, sahasında Fatih Karagümrük'ü 2-1 yendi Ermeni lider Paşinyan, aciz durumda kaldıklarını itiraf etti: Çok fazla zayiatımız var Son Dakika: Türkiye'de 3 Ekim günü koronavirüs kaynaklı 59 can kaybı, 1502 yeni hasta tespit edildi Azerbaycan ordusu, işgal altındaki Madagiz'i ele geçirdi Trump'ın koronavirüse yakalanacağını bilen Baba Vanga'dan tüyler ürperten bir kehanet daha WhatsApp'a 'sonsuza kadar sessize alma' özelliği geldi İstifa eden Ertem Şener'in yerine Onur Yıldız, Beyaz Futbol'u sunacak Asker tıraşı olan şarkıcı Yıldız Tilbe'ye yorum yağdı
Koronavirüse yakalanan Trump'a hastaneye kaldırılmadan önce oksijen takviyesi yapılmış Koronavirüse yakalanan Trump'a hastaneye kaldırılmadan önce oksijen takviyesi yapılmış         
21:35
Formasını yere fırlatan Caner Erkin'e sosyal medyada tepki yağdı Formasını yere fırlatan Caner Erkin'e sosyal medyada tepki yağdı         
20:21
Van'da koronavirüs tedavisi gören cumhuriyet savcısı hayatını kaybetti Van'da koronavirüs tedavisi gören cumhuriyet savcısı hayatını kaybetti         
19:35
Son Dakika: Yerli koronavirüs aşısında insan üzerinde deneme aşamasına geçildi Son Dakika: Yerli koronavirüs aşısında insan üzerinde deneme aşamasına geçildi         
18:54
Koronavirüs aşısını deneyenler anlattı: Titremekten dişimi kırdım, ateşim 40 dereceye çıktı Koronavirüs aşısını deneyenler anlattı: Titremekten dişimi kırdım, ateşim 40 dereceye çıktı         
17:38
Uzman Diyetisyen Zehra Bora'dan cinselliği artıran 6 besin Uzman Diyetisyen Zehra Bora'dan cinselliği artıran 6 besin         
17:08
Ermeni askerler kaçmasınlar diye ayaklarından mevzilere zincirlendi Ermeni askerler kaçmasınlar diye ayaklarından mevzilere zincirlendi         
15:46
Instagram'da canlı yayın yapan oyuncu Stacey Solomon, bacağını açınca taytı yırtıldı Instagram'da canlı yayın yapan oyuncu Stacey Solomon, bacağını açınca taytı yırtıldı         
15:27
Emekli maaşları ocak ayında 286 lira artacak Emekli maaşları ocak ayında 286 lira artacak         
14:12
Konut kredilerindeki artış 9 ayda 80 milyar liraya dayanarak rekor kırdı Konut kredilerindeki artış 9 ayda 80 milyar liraya dayanarak rekor kırdı         
13:04
İlk kez dile getiriliyor! Koronavirüsün yeni belirtileri arasına İlk kez dile getiriliyor! Koronavirüsün yeni belirtileri arasına "kırmızı göz" de girdi         
12:01
Ünlü haber sunucusu Ece Üner'i makyajsız görenler tanımakta güçlük çekti Ünlü haber sunucusu Ece Üner'i makyajsız görenler tanımakta güçlük çekti         
12:00
Gerçeği aratmayan soygun tatbikatını izleyenler, gözlerine inanamadı Gerçeği aratmayan soygun tatbikatını izleyenler, gözlerine inanamadı         
11:57
Vardiya dönüşü evde sevgilisiyle birlikte yakaladığı genci bıçakladı Vardiya dönüşü evde sevgilisiyle birlikte yakaladığı genci bıçakladı         
11:29
Azerbaycan'daki görüntüyü Ermenistan diye yutturacaklardı, sunucu bayrağı fark etti: Deli misiniz siz? Azerbaycan'daki görüntüyü Ermenistan diye yutturacaklardı, sunucu bayrağı fark etti: Deli misiniz siz?         
11:19
Bodrum'da güpegündüz ilişkiye giren erkek grubunu görüntüleyen vatandaş isyan etti: Kadına çocuğa aldırmadan grup olarak ilişkiye giriyorlar Bodrum'da güpegündüz ilişkiye giren erkek grubunu görüntüleyen vatandaş isyan etti: Kadına çocuğa aldırmadan grup olarak ilişkiye giriyorlar         
08:46
İngiltere'deki yapılan araştırmaya göre; koronavirüsün en belirgin semptomu koku kaybı İngiltere'deki yapılan araştırmaya göre; koronavirüsün en belirgin semptomu koku kaybı         
15:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2020 21:51:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Düzce Belediye Başkanı Özlü: "Düzcespor için kalıcı bir çözüm üretmek gerekiyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei