Düzce Belediye Başkanı Özlü: "İkinci Dünya Savaşından daha büyük bir felaketin, tam anlamıyla bir... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Düzce Belediye Başkanı Özlü: 'İkinci Dünya Savaşından daha büyük bir felaketin, tam anlamıyla bir... - Son Dakika

Düzce Belediye Başkanı Özlü: "İkinci Dünya Savaşından daha büyük bir felaketin, tam anlamıyla bir...

6 saat önce

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Korona virüs(Covid-19) sebebi ile yaptığı açıklamada, "İkinci Dünya Savaşından daha büyük bir felaketin, tam anlamıyla bir 'Küresel Kriz'in içindeyiz" dedi.

Düzce Belediye Başkanı Özlü:

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Korona virüs(Covid-19) sebebi ile yaptığı açıklamada, "İkinci Dünya Savaşından daha büyük bir felaketin, tam anlamıyla bir 'Küresel Kriz'in içindeyiz" dedi.


Yaptığı yazılı açıklamada, tüm dünyayı aynı anda etkilemesi bakımından Korona Virüs salgınının İkinci Dünya savaşından daha geniş bir kapsama alanına sahip olduğunun altını çizen Başkan Özlü, "Ölümün sadece cephelerde değil, bütün dünyada aynı anda kol geziyor olması sebebiyle; İkinci Dünya Savaşından daha büyük bir felaketin, tam anlamıyla bir 'Küresel Kriz'in içindeyiz. Bugün her ülke kendi başının çaresine bakmaya çalışıyor. Fakat bunu yaparken; 'küresel gasp zorbalığı' dahil birçok insanlık dışı yönteme başvuruluyor. Düşünsenize dünyanın en zengin ve en medeni ülkeleri olarak bildiklerimiz; birbirlerinin maskelerine, sağlık malzemelerine el koyuyor, başka bir ülkenin satın aldığı malzemeleri fiyat artırarak kendisi almaya çalışıyor. Birçok değer ve ahlaki ilke yerle bir ediliyor. Bizler, 'gücü gücüne yetene dünyasını' biliyorduk ama böylesini daha önce hiç görmemiştik. Onlar gasp yaparken, birbirlerinin malzemelerine çökerken; Türkiye yardım yapıyor" ifadelerini kullandı.


" Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, AGİT, NATO neredesiniz?"


Virüsün dünyayı imtihan ettiğini dile getiren Başkan Özlü, "Ahlakı imtihan ediyor, yardımlaşmayı imtihan ediyor, insaniyeti, basireti, irfanı imtihan ediyor. Ama her fırsatta sadece finans gücüyle küreselleşmeden dem vuranlar; virüs imtihanında sınıfta kalıyor, sendeliyor. Küresel krizler ancak ve ancak küresel çözümlerle bertaraf edilebilir. Ulusal çözümler yetmez. Küresel çözümler üzerine kafa yormalıyız. Küresel bir çözüm bulma görevinin öncelikle 5 büyüklerin olması gerekir. Kendi çıkarları söz konusu olduğunda bir saniye kaybetmeden hemen toplanan ve tüm dünyaya ahkam kesen 5 büyükler bugün neredeler? Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, AGİT, NATO neredesiniz? Topyekün tüm insanlık geniş bir saldırı ile karşı karşıya iken; Uluslararası kuruluşlar bu saldırıya çözüm üretmek için bugün ortada olmayacaklarsa ne zaman olacaklar? Tüm insanlığı tehdit eden bu virüs; dünyanın 5'ten büyük olduğunu herkesin suratına bir tokat gibi çarpıyor" açıklamasında bulundu.


"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan; bu küresel krizde küresel bir sorumluluk üstleniyor"


Yaşanan bu küresel krizin dünyada bir liderlik sorunu olduğunu gözler önüne serdiğini belirten Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, açıklamasını şu şekilde sonlandırdı:


"Bu küresel kriz; uluslararası kurumsal yapılarda değil devlet ve Hükumet Başkanları düzeyinde de dünyada bir liderlik sorunu olduğunu bize gösterdi. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan; bu küresel krizde küresel bir sorumluluk üstleniyor. Dünyaya çağrıda bulunuyor ve virüs sonrası ortaya çıkacak yeni dünya düzenine ilişkin samimi uyarılarını dile getiriyor. Korona ile mücadele tedbirlerine uyduğumuz ölçüde, bu ağır süreci mümkün olan en az tahribatla atlatacağımıza inanıyorum. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Tedavileri devam eden vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İnsanımız yaşayacak, devletimiz yaşayacak." - ANKARA

Faruk Özlü, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 04:12 Kaynak: İHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronaya yakalanan Perşembe Belediye Başkanı Tandoğan, virüsü nasıl atlattığını anlattı
Son Dakika: Yurt dışında koronavirüs nedeniyle ölen Türklerin sayısı 222'ye yükseldi Türkiye son 24 saatte vaka artış hızında dünyada 4. sıraya yükseldi DSÖ'den ABD Başkanı Trump'ın eleştirilerine yanıt: Bu virüsü politize etmeyin
Koronaya yakalanan Perşembe Belediye Başkanı Tandoğan, virüsü nasıl atlattığını anlattı Koronaya yakalanan Perşembe Belediye Başkanı Tandoğan, virüsü nasıl atlattığını anlattı         
22:31
Türkiye'nin koronavirüse karşı aldığı önlemler İsrail'in gündeminde: Erdoğan'ı örnek almalıyız Türkiye'nin koronavirüse karşı aldığı önlemler İsrail'in gündeminde: Erdoğan'ı örnek almalıyız         
22:03
Koronanın ana semptomlarını sıralayan Rus uzman, en iyi korunma yolunu anlattı Koronanın ana semptomlarını sıralayan Rus uzman, en iyi korunma yolunu anlattı         
21:40
New York Times: Koronavirüs Suudi Arabistan kraliyet ailesine de bulaştı New York Times: Koronavirüs Suudi Arabistan kraliyet ailesine de bulaştı         
21:20
İngiltere ve Fransa'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 1479 kişi hayatını kaybetti İngiltere ve Fransa'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 1479 kişi hayatını kaybetti         
21:15
Son Dakika: Yurt dışında koronavirüs nedeniyle ölen Türklerin sayısı 222'ye yükseldi Son Dakika: Yurt dışında koronavirüs nedeniyle ölen Türklerin sayısı 222'ye yükseldi         
21:00
Türkiye son 24 saatte vaka artış hızında dünyada 4. sıraya yükseldi Türkiye son 24 saatte vaka artış hızında dünyada 4. sıraya yükseldi         
20:56
Erling Haaland'dan Sörloth sözleri: Türkiye'de mükemmel işler yapıyor Erling Haaland'dan Sörloth sözleri: Türkiye'de mükemmel işler yapıyor         
20:53
DSÖ'den ABD Başkanı Trump'ın eleştirilerine yanıt: Bu virüsü politize etmeyin DSÖ'den ABD Başkanı Trump'ın eleştirilerine yanıt: Bu virüsü politize etmeyin         
20:46
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yoğun bakım ve entübe hasta sayımızdaki artış hızı düşme eğiliminde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yoğun bakım ve entübe hasta sayımızdaki artış hızı düşme eğiliminde         
20:27
Fabri'den Ahmet Nur Çebi'ye mesaj: Her türlü fedakarlığa hazırım Fabri'den Ahmet Nur Çebi'ye mesaj: Her türlü fedakarlığa hazırım         
20:25
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 87 artarak 812'ye yükseldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 87 artarak 812'ye yükseldi         
20:00
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu mail üzerinden tehdit eden şüpheli gözaltına alındı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu mail üzerinden tehdit eden şüpheli gözaltına alındı         
19:52
Son Dakika: Koronavirüsle mücadele kapsamında işten çıkarma üç ay süreyle yasaklanıyor Son Dakika: Koronavirüsle mücadele kapsamında işten çıkarma üç ay süreyle yasaklanıyor         
19:50
ABD'de test amacıyla 19 gün bekletilen cesette koronavirüs çıktı ABD'de test amacıyla 19 gün bekletilen cesette koronavirüs çıktı         
19:36
Prof. Dr. Ali Demirsoy'dan canlı yayında tepki çeken koronavirüs sözleri: Kovid-19 hastalarını öldürmeliydik Prof. Dr. Ali Demirsoy'dan canlı yayında tepki çeken koronavirüs sözleri: Kovid-19 hastalarını öldürmeliydik         
19:17
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 542 artarak 17 bin 669'a yükseldi Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 542 artarak 17 bin 669'a yükseldi         
19:15
Çöpten hurda toplayan kişiye 3 bin TL'lik koronavirüs cezası Çöpten hurda toplayan kişiye 3 bin TL'lik koronavirüs cezası         
19:06
Trabzonsporlu futbolcular, mutfakta birbirlerine meydan okudu Trabzonsporlu futbolcular, mutfakta birbirlerine meydan okudu         
19:02
"Biz bize yeteriz" diyen esnaf veresiye defterini yırtıp attı         
18:53
Trump'ın en büyük rakibi Bernie Sanders, başkanlık yarışından çekildi Trump'ın en büyük rakibi Bernie Sanders, başkanlık yarışından çekildi         
18:48
Mesut Özil'in menajeri maaş kesintisini kabul etmiyor Mesut Özil'in menajeri maaş kesintisini kabul etmiyor         
18:44
Koronavirüste plazma tedavisi işe yarıyor! Çin'de 10 hasta iyileşme aşamasına geçti Koronavirüste plazma tedavisi işe yarıyor! Çin'de 10 hasta iyileşme aşamasına geçti         
18:35
Karabük'te markette hapşıran müşteriye 392 TL ceza verildi Karabük'te markette hapşıran müşteriye 392 TL ceza verildi         
18:31
Sağlık Bakanı Koca'dan vekillere çağrı: Sağlıkta şiddetin önlenmesi teklifinin en kısa sürede yasalaşacağına inanıyoruz Sağlık Bakanı Koca'dan vekillere çağrı: Sağlıkta şiddetin önlenmesi teklifinin en kısa sürede yasalaşacağına inanıyoruz         
18:10
Fransa ekonomisi koronavirüs nedeniyle yüzde 6 daraldı Fransa ekonomisi koronavirüs nedeniyle yüzde 6 daraldı         
18:07
Türkiye'de toplam vaka sayısına göre ölüm oranı yüzde 2,12 olarak kayıtlara geçti Türkiye'de toplam vaka sayısına göre ölüm oranı yüzde 2,12 olarak kayıtlara geçti         
17:41
Bağcılar'da karantinaya alınan binadaki 16 kişinin 10'unda koronavirüs çıktı Bağcılar'da karantinaya alınan binadaki 16 kişinin 10'unda koronavirüs çıktı         
17:22
İspanya Sağlık Bakanı'ndan koronavirüs açıklaması: Bulaşma oranı zirveye ulaştı İspanya Sağlık Bakanı'ndan koronavirüs açıklaması: Bulaşma oranı zirveye ulaştı         
17:16
Rüştü Reçber son durumu hakkında bilgi verdi: Taburcu oldum ve evdeyim ama bu işin şakası yok Rüştü Reçber son durumu hakkında bilgi verdi: Taburcu oldum ve evdeyim ama bu işin şakası yok         
17:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2020 22:40:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Düzce Belediye Başkanı Özlü: "İkinci Dünya Savaşından daha büyük bir felaketin, tam anlamıyla bir... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]