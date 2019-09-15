Son Dakika Haberleri: Düzce Belediye Başkanı Özlü'nün annesi son yolculuğa uğurlandı - DÜZCE
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Düzce Belediye Başkanı Özlü'nün annesi son yolculuğa uğurlandı - DÜZCE

47 dakika önce

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'nün annesinin cenazesi toprağa verildi.

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'nün annesinin cenazesi toprağa verildi.

Tedavi gördüğü Düzce Atatürk Devlet Hastanesinde dün vefat eden Behiye Özlü'nün (92) naaşı, hastane morgundan alınarak Çilimli ilçesi Topçular Mahallesi'ndeki evine getirildi.

Özlü'nün cenazesi, helallik alınması ve dua edilmesinin ardından ilçe mezarlığına götürüldü.

Burada kılınan namazın ardından Özlü'nün cenazesi defnedildi.

Cenaze törenine, eski bakanlardan AK Parti milletvekilleri Fikri Işık, İsmet Yılmaz ve Ahmet Arslan ile ve birçok ilin valisi ve belediye başkanı katıldı.

Düzce Belediye Başkanı Özlü'nün annesi son yolculuğa uğurlandı - DÜZCE

Mustafa Kemal Atatürk, Faruk Özlü, Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 03:35 Kaynak: AA
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