Düzce Belediye Başkanı Özlü'nün annesi son yolculuğa uğurlandı - DÜZCE

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'nün annesinin cenazesi toprağa verildi.

Tedavi gördüğü Düzce Atatürk Devlet Hastanesinde dün vefat eden Behiye Özlü'nün (92) naaşı, hastane morgundan alınarak Çilimli ilçesi Topçular Mahallesi'ndeki evine getirildi.

Özlü'nün cenazesi, helallik alınması ve dua edilmesinin ardından ilçe mezarlığına götürüldü.

Burada kılınan namazın ardından Özlü'nün cenazesi defnedildi.

Cenaze törenine, eski bakanlardan AK Parti milletvekilleri Fikri Işık, İsmet Yılmaz ve Ahmet Arslan ile ve birçok ilin valisi ve belediye başkanı katıldı.