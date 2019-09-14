Düzce Belediye Başkanı Özlü'nün annesi vefat etti
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Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'nün annesi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 05:00 Kaynak: AA
Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'nün annesi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'nün annesi Behiye Özlü (92), tedavi gördüğü Düzce Atatürk Devlet Hastanesinde vefat etti.
Özlü'nün cenaze namazı ve defni hakkında daha sonra bilgi verileceği öğrenildi.
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