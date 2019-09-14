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Düzce Belediye Başkanı Özlü'nün annesi vefat etti

36 dakika önce

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'nün annesi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Düzce Belediye Başkanı Özlü'nün annesi vefat etti, System.String[]

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'nün annesi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'nün annesi Behiye Özlü (92), tedavi gördüğü Düzce Atatürk Devlet Hastanesinde vefat etti.

Özlü'nün cenaze namazı ve defni hakkında daha sonra bilgi verileceği öğrenildi.

Mustafa Kemal Atatürk, Faruk Özlü, Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 05:00 Kaynak: AA
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