Düzce Belediye Başkanı Özlü, "Sakarya Türküsü" şiirini seslendirdi - Son Dakika

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'nün seslendirdiği "Sakarya Türküsü" adlı şiir, sosyal medyada beğeni topladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, gençlik yıllarından bu yana kültür ve sanata özel ilgisi bulunan Özlü, kameralar karşısına geçerek 4. klibini "Sakarya Türküsü" şiirine çekti.

Türk edebiyatında önemli şiirlerle adından söz ettiren Necip Fazıl Kısakürek'in Ankara'ya doğru giden bir trende Sakarya nehrini görmesiyle kaleme aldığı "Sakarya Türküsü" şiirini seslendiren Özlü, klip için tren kompartımanını tercih etti.

Sosyal medyada paylaşılan klip, kısa sürede büyük beğeni topladı.

Türkünün, tarihin, felsefenin, hissedişin ve mücadelenin destanlaştığı bir başyapıt olduğunu vurgulayan Özlü, "Gelenekten geleceğe yürürken hafızamızda tutmamız, derinliğini kavrarken aynı zamanda dersler de çıkarmamız gereken bir şiirdir." ifadesini kullandı.

Özlü, daha önce Turgut Uyar'ın "Türkiyem", Cahit Sıktı Tarancı'nın "Memleket İsterim" ve Nazım Hikmet'in "Davet" şiirlerini seslendirmişti.