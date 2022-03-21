Düzce Belediye Başkanı Özlü, "Sakarya Türküsü" şiirini seslendirdi - Son Dakika
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Düzce Belediye Başkanı Özlü, "Sakarya Türküsü" şiirini seslendirdi

21.03.2022 13:58
Düzce Belediye Başkanı Özlü, "Sakarya Türküsü" şiirini seslendirdi

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'nün seslendirdiği "Sakarya Türküsü" adlı şiir, sosyal medyada beğeni topladı.

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'nün seslendirdiği "Sakarya Türküsü" adlı şiir, sosyal medyada beğeni topladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, gençlik yıllarından bu yana kültür ve sanata özel ilgisi bulunan Özlü, kameralar karşısına geçerek 4. klibini "Sakarya Türküsü" şiirine çekti.

Türk edebiyatında önemli şiirlerle adından söz ettiren Necip Fazıl Kısakürek'in Ankara'ya doğru giden bir trende Sakarya nehrini görmesiyle kaleme aldığı "Sakarya Türküsü" şiirini seslendiren Özlü, klip için tren kompartımanını tercih etti.

Sosyal medyada paylaşılan klip, kısa sürede büyük beğeni topladı.

Türkünün, tarihin, felsefenin, hissedişin ve mücadelenin destanlaştığı bir başyapıt olduğunu vurgulayan Özlü, "Gelenekten geleceğe yürürken hafızamızda tutmamız, derinliğini kavrarken aynı zamanda dersler de çıkarmamız gereken bir şiirdir." ifadesini kullandı.

Özlü, daha önce Turgut Uyar'ın "Türkiyem", Cahit Sıktı Tarancı'nın "Memleket İsterim" ve Nazım Hikmet'in "Davet" şiirlerini seslendirmişti.

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Faruk Özlü, Sakarya, Düzce, Şiir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Düzce Belediye Başkanı Özlü, 'Sakarya Türküsü' şiirini seslendirdi - Son Dakika


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