Düzce Belediye Başkanı Özlü, spor kulüplerinin şirketleşmesi için geliştirdikleri modeli tanıttı

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Düzce ve Düzce ölçeğindeki spor kulüplerinin mali yapılarının iyileştirilmesi amacıyla kulüplerin şirketleşmesi için geliştirdikleri modeli tanıttı.

Özlü, Belediye Kültür Merkezinde düzenlediği basın toplantısında Düzcespor'un mali yapısının iyileştirilmesi ve sürekliliğinin sağlanması için belediye olarak bir çalışma yürüttüklerini söyledi.

Çalışma kapsamında Düzcespor AŞ adlı şirketi kurduklarını dile getiren Özlü, şirketin kurulma aşamasında bunun sadece Düzce'nin değil Düzce ölçeğindeki illerin sorunları olduğunu ifade etti.

Düzce ölçeğindeki bütün illere örnek olacak türde bir yapılanma ortaya çıkardıklarını kaydeden Özlü, "Bunun adına 'Düzce büyüklüğündeki illerde Spor AŞ kurulması önerisi' dedik. Yani spor kulüplerimizin şirketleşmesini istiyoruz. Düzcespor'un da şirketleşmesini istiyoruz. Düzce ölçeğine yakın bütün illerdeki spor kulüplerinin şirketleşmesini istiyoruz." ifadesini kullandı.

Özlü: "Çalışmayı Sayın Cumhurbaşkanımıza bir mektupla gönderdim"

Sporun finansmanının çok ciddi bir sorun olduğunu vurgulayan Özlü, şöyle konuştu:

"Sadece Düzce'de değil bütün Türkiye'de ciddi bir sorun. Sporun finansmanı konusunda şirketleşmenin en doğru model olduğuna inanıyoruz. Bu konuda yaptığımız çalışmayı Sayın Cumhurbaşkanımıza, Gençlik ve Spor Bakanımıza, değerli İçişleri Bakanımıza ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanımıza da bir mektupla gönderdim."

Özlü, çalışmanın yapısının sporun kurumsallaşması üzerine olduğunu aktararak, "Burada bir ilde kamu ve özel sektörün ortak bir çözüm bulmasını esas alan bir model ortaya koyduk. Burada o ilin adını taşıyan bir şirket, örneğin Düzcespor AŞ şirketinin kurulması. Bu şirketin üç ana temel unsuru var. Bunlardan birisi ortaklık yapısı, ikincisi yönetim kurulunun kimlerden oluşacağı, üçüncüsü şirketin bütçesi. Yani sporun finansmanı." dedi.

"Kamu-özel çözüm ortaklığı modeli"

Spor kulüplerinin şirketleşmesi üzerine yaptıkları çalışmanın detayları hakkında konuşan Özlü, şu bilgileri verdi:

"En başta bu şirketin ortaklık yapısına gelirsek yüzde 30 kamu, yüzde 70'i de özel sektör tarafından sahiplenilmesini kapsıyor. Kamuda o ildeki belediye, il özel idaresi ve üniversite var. Bu üçü yüzde 10'ar olacak şekilde bu şirkete ortak olmalılar. Yine o ilde ticaret ve sanayi odası koordinasyonunda en fazla vergi ödeyen, ilk 100'e giren vergi mükelleflerinin bu şirkete ortak olmaları üzerine dayanıyor. Bu şirketin yönetim kurulu 9 kişiden oluşmalı. O ilin belediyesi, özel idaresi, üniversitesi 3 üye vermeli yönetim kuruluna. 6 üye de bu şirkete finansman desteği verecek olan o ilde en fazla vergi ödeyen ilk 100 şirketin ticaret ve sanayi odası koordinasyonunda aralarından seçecekleri 6 kişiden oluşmalı. Yani kamu-özel çözüm ortaklığı modeli."

Yapının hayata geçirilmesiyle Düzcespor ile Düzce ölçeğindeki spor kulüplerinin sorununun kalmayacağına dikkati çeken Özlü, şirket modelinin bütün Türkiye'ye örnek olabilecek bir yapı olabileceğini sözlerine ekledi.