Son Dakika Haberleri: Düzce Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı Faruk Özlü Kazandı.

Düzce Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı Faruk Özlü Kazandı.

1 saat önce

Düzce Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Faruk Özlü kazandı.

Düzce Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı Faruk Özlü Kazandı., System.String[]
Düzce Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Faruk Özlü kazandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:53 Kaynak: AA

Düzce, Faruk Özlü, AK Parti, Güncel
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