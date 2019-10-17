Son Dakika Haberleri: Düzce Belediye Meclisi'nden Barış Pınarı Harekatı'na destek
Son Dakika Güncel Düzce Belediye Meclisi'nden Barış Pınarı Harekatı'na destek

Düzce Belediye Meclisi'nden Barış Pınarı Harekatı'na destek

1 saat önce

Düzce Belediye Meclisi üyeleri, Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Düzce Belediye Meclisi'nden Barış Pınarı Harekatı'na destek, System.String[]

Düzce Belediye Meclisi üyeleri, Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Olağanüstü çağrı ile Düzce Belediyesi Toplantı Salonu'nda toplanan üyeler, Belediye Başkanı Faruk Özlü ile bir süre sohbet etti.

Harekata destek amacıyla bir araya gelinen toplantıda Başkan Özlü, meclisi oluşturan tüm partilerin mutabık kaldığını belirterek, "Bu harekat Türkiye için bir tercih değil, zorunluluktur. Çünkü sınırlarımızın hemen yanı başında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunun ülkemiz için oluşturduğu tehdit ortadadır. Bir terör koridoru oluşturma hesaplarını bozan ve bekamızı güvence altına alan Barış Pınarı Harekatı, aynı zamanda tüm bölgeye huzur ve güvenlik vaat etmektedir." diye konuştu.

Özlü, harekatın önemli bir adım olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bölgenin tarihi, toplumsal ve kültürel değerlerine sahip çıkan Türkiye, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı harekatlarında olduğu gibi Barış Pınarı Harekatı bölgesinde de yeni bir iklimin oluşumunu sağlayacaktır. Belediye Meclisi olarak, Barış Pınarı Harekatı'nda ülkemizin ve kahraman Mehmetçiğimizin yanında olduğumuzu bildiriyoruz. İnanıyoruz ki gün, her türlü siyasi görüş ayrılıklarını bir kenara bırakarak bir ve beraber olma günüdür. Çünkü söz konusu olan milli güvenliğimizdir, ülkemizin bekasıdır. Harekatın başarı ile tamamlanacağına yürekten inanıyoruz. Fedakar askerlerimize muvaffakiyetler diliyoruz."

Konuşmanın ardından meclis üyeleri, Türk Bayrakları ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Barış Pınarı Harekatı, Türkiye, Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 10:22 Kaynak: AA
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