Düzce Belediyesi 20 itfaiye eri alacak - Son Dakika

Düzce Belediyesi, itfaiye teşkilatını güçlendirmek amacıyla 20 itfaiye eri alınacağını bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Düzce Belediyesinin 657'ye tabi şekilde çalıştırmak üzere bünyesine 20 itfaiye eri katacağı belirtildi.

İlanın, belediyenin resmi sitesinin duyurular sekmesinde yayınlandığı ifade edilen açıklamada, personel alım şartlarının detaylı şekilde anlatıldığı kaydedildi.

Başvuru şartlarının paylaşıldığı açıklamada, "KPSS P93 türünden en az 60 puan alan, ortaöğretim kurumlarının İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Alanı ve dallarının birinden mezun, en az B sınıfı sürücü belgesi sahibi, ön lisans İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği, İtfaiyecilik ve Sivil Savunma, Sivil Savunma ve İtfaiyecilik programlarından birinden mezun, en az C sınıfı sürücü belgesi sahibi ve diğer şartları taşıyan adaylar başvurabilecek." ifadelerine yer verildi.