Düzce Belediyesi 39 çocuğu sünnet ettirdi
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Düzce Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen Toplu Sünnet Şöleni öncesi başvuruda bulunan ailelerin çocukları Atatürk Devlet Hastanesinde sünnet ettirildi.
Düzce Belediyesi Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 12:18 Kaynak: İHA
tarafından her yıl düzenlenen Toplu Sünnet Şöleni öncesi başvuruda bulunan ailelerin çocukları Atatürk Devlet Hastanesinde sünnet ettirildi.
Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından geleneksel hale getirilen Toplu Sünnet Şöleni kapsamında başvurusu alınan 39 çocuk Atatürk Devlet Hastanesinde sünnet ettirildi. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünde buluşan aileler ve çocukları buradan belediye araçları ile hastaneye götürüldü. Sırayla cerrahi müdahaleleri yapılan çocuklar ve ailelerinin heyecanları gözlerinden okundu. Konu hakkında yapılan açıklamada sünnet işlemlerinde hiçbir aksaklık yaşanmadığı belirtilerek çocukların iyileşmesi için yeterli sürenin geçmesi amacıyla şölen etkinliğinin 5 Eylül
'de planlandığı belirtildi. - DÜZCE
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