Düzce Belediyesi Ağustos ayı ilk meclis toplantısı yapıldı
1 saat önce
Düzce Belediye Meclisi Ağustos ayı ilk oturumunda bir araya geldi.
Düzce Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 03:00 Kaynak: İHA
Belediye Meclisi Ağustos ayı ilk oturumunda bir araya geldi. Toplantıda belediye birimlerinde yapılan değişikliklere ilişkin meclis üyelerine bilgi verildi. Düzce Belediyesi
Ağustos ayı ilk oturumu Meclis Başkan Vekili Mesut Sancaklı başkanlığında Merkez Hizmet Binası meclis salonunda yapıldı. Belediye müdürlüklerinde yapılan değişikliklere ilişkin meclis üyelerine bilgi aktarılması ile başlanan toplantı norm kadro uygulamaları ve çalışma yönetmeliği düzenlenmesi ile devam etti. Toplantı bütçe aktarım, itirazlar, ticaret ve imar planı değişiklik taleplerinin değerlendirilmesinin ardından sona erdi. - DÜZCE
Günlük burç yorumları 6 Ağustos 2019 Salı (Haftalık burç yorumları) 5 Ağustos MPİ On Numara çekiliş sonuçları açıklandı YKS tercih sonuçları açıklandı Esenyurt Belediye Başkanı Bozkurt: Beklentimiz 1 yılda 1500-2000 Suriyeli gönderebilmek