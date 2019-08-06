Son Dakika Haberleri: Düzce Belediyesi Ağustos ayı ilk meclis toplantısı yapıldı
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Düzce Belediyesi Ağustos ayı ilk meclis toplantısı yapıldı

1 saat önce

Düzce Belediye Meclisi Ağustos ayı ilk oturumunda bir araya geldi.

Düzce Belediyesi Ağustos ayı ilk meclis toplantısı yapıldı, System.String[]
Düzce Belediye Meclisi Ağustos ayı ilk oturumunda bir araya geldi. Toplantıda belediye birimlerinde yapılan değişikliklere ilişkin meclis üyelerine bilgi verildi.

Düzce Belediyesi Ağustos ayı ilk oturumu Meclis Başkan Vekili Mesut Sancaklı başkanlığında Merkez Hizmet Binası meclis salonunda yapıldı. Belediye müdürlüklerinde yapılan değişikliklere ilişkin meclis üyelerine bilgi aktarılması ile başlanan toplantı norm kadro uygulamaları ve çalışma yönetmeliği düzenlenmesi ile devam etti. Toplantı bütçe aktarım, itirazlar, ticaret ve imar planı değişiklik taleplerinin değerlendirilmesinin ardından sona erdi. - DÜZCE
Düzce Belediyesi, Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 03:00 Kaynak: İHA
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